ЦРПТ ожидает взаимного признания кодов маркировки РФ и Узбекистана

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин сообщил, что ожидается взаимное признание кодов маркировки РФ и Узбекистана, которое начнется с фармацевтической продукции.

Руководитель ЦРПТ сообщил, что система маркировки в Узбекистане была основана на российских разработках. «Есть местный оператор CRPT TURON, которому переданы все технологии, у которого есть соглашения о государственном партнерстве с Республикой Узбекистан. Публичным партнером выступает налоговая служба, и благодаря тому, что технология уже была создана ранее, маркировку в Узбекистане получилось запустить достаточно быстро», – сообщил Дубин.

Глава ЦРПТ также обратил внимание на скорость принятия решений в Узбекистане, благодаря которой система маркировки запущена по пяти товарным группам, включая маркировку лекарственных средств.

«Мы также рассчитываем, что правительство согласует взаимное признание кодов маркировки двух стран. Начать предполагается с фармы, это позволит транспортировать товары между двумя странами, не маркируя их повторно в двух национальных системах», – добавил он.

Центр развития перспективных технологий также сообщил, что проводит эксперименты с использованием нейросетей в маркировке, но планов по внедрению набравшего популярность чат-бота ChatGPT пока что нет.

В августе 2022 года стало известно, что Центр развития перспективных технологий инвестирует около 300 млн рублей в течение 2022-2023 годов в развитие проектов по локализации оборудования для маркировки.

gxpnews