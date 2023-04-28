Суд запретил продажу лекарственного препарата «Драстоп»

Арбитражный суд Москвы принял решение о запрете продажи лекарственного препарата «Драстоп». Как следует из картотеки арбитражных дел, оно вступило в силу 25 апреля 2023 года и было обусловлено нарушением исключительных прав компании «Диамед-фарма».

Судебное разбирательство было инициировано компанией «Диамед-фарма», которая обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите исключительных прав на изобретение по патенту РФ № 2612014. Ответчиками выступили владельцы регистрационного удостоверения № ЛП-003472 лекарственного препарата «Драстоп» иностранные компании World Medicine Limited («Уорлд Медицин Лимитед», Великобритания), World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.», Турция), а также компания «Трокас Фарма», вводившая «Драстоп» в оборот на территории Российской Федерации.

Суд запретил ответчикам изготавливать, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот или хранить этот лекарственный препарат. Таким образом, «Драстоп» Арбитражным судом РФ был признан контрафактным.

Первое решение по этому патентному спору было вынесено УФАС Московской области 30 декабря 2020 года – тогда служба признала компанию «Трокас Фарма» нарушившей антимонопольное законодательство, а именно ст. 14.5 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем введения в гражданский оборот лекарственного препарата «Драстоп» с использованием патента «Диамед-фарма» при отсутствии на то разрешения. Кроме того, компании «Трокас Фарма» было выдано предписание, в соответствии с которым она должна была в тридцатидневный срок прекратить введение в гражданский оборот этого лекарственного препарата.

Данные решения были оспорены «Трокас Фармой», однако законность решения и предписания УФАС Московской области была проверена и подтверждена сначала Арбитражными судом города Москвы, затем Девятым арбитражным апелляционным судом и, наконец, Судом по интеллектуальным правам в рамках дела № А40-2379/2021. Тем не менее УФАС Московской области в ходе административного расследования были выявлены доказательства систематического неисполнения «Трокас Фармой» выданного и продленного ранее предписания. В результате следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК РФ по Московской области возбудил в отношении «Трокас Фармы» уголовное дело по ст. 147 УК РФ, таким образом, рассматриваемое дело перешло в уголовно-правовую плоскость.

Согласно решению Арбитражного суда Москвы, вступившему в законную силу с 25 апреля 2023 года, владельцы регистрационного удостоверения ЛП «Драстоп» должны подать в Министерство здравоохранения Российской Федерации заявление об отмене государственной регистрации этого лекарственного препарата. Кроме того, в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу компании-ответчики за свой счет должны опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности решение Арбитражного суда города Москвы о неправомерном использовании изобретения по патенту РФ № 2612014.

В соответствии с п. 7 ст. 32 Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года, в случае вынесения судом решения о нарушении прав правообладателя объектов интеллектуальной собственности при обращении лекарственных средств уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, которым в данном случае является Минздрав РФ, должен принять решение об отмене государственной регистрации лекарственного препарата и исключении лекарственного препарата из государственного реестра лекарственных средств.

gxpnews