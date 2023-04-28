ФМБА в начале 2024 года планирует зарегистрировать вакцину против гемофильной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает в начале 2024 года зарегистрировать собственную вакцину против гемофильной инфекции, а также еще две вакцины против пневмококка и менингококка в 2025 году. Об этом в пятницу сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

«Мы уже в этом году должны начать клинические исследования двух вакцин – противопневмококковой шестнадцативалентной и пятивалентной противоменингококковой <…> и закончить клинические исследования [вакцины от] гемофильной инфекции. Гемофильную [вакцину] зарегистрируем на будущий год, мы надеемся, в начале года. И мы хотим в конце 2025 года зарегистрировать две другие вакцины», – сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Скворцова также отметила, что агентство планирует построить цех по производству вакцин, что позволит сделать страну полностью самодостаточной и не зависеть от импорта этих препаратов.

В ходе расширенного заседания коллегии ФМБА России Скворцова пояснила, что промышленный цех введут в строй в 2025 году на базе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, там создадут производство полного цикла полисахаридных конъюгированных вакцин. «[Это] сделает нашу страну полностью независимой от зарубежных поставок этих жизненно необходимых препаратов», – сказала она.

«Мы создали пятый компонент противоменингококковой пятивалентной вакцины. <…> В мировых вакцинах международных этого компонента нет, потому что не могут его конъюгировать с остальными четырьмя компонентами. А для нас он принципиально важен, потому что 20% детей с менингококковой инфекцией заражены этим серотипом. Мы сумели это сделать», – добавила она.

Глава ФМБА также заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против модификаций омикрона и добавила, что препарат «Мир-19», в свою очередь, является эффективным антидотом от заболевания. «Вакцина „Конвасэл” является эффективной для любых модификаций омикрона, которые в основном меняют поверхностную белковую структуру вируса», – сказала она, отвечая на вопрос об эффективности вакцинного препарата против подварианта арктур.

Неделю назад в ФМБА России разработали тест-систему «АмплиТест Корь», которая может выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов заболевания – в инкубационном периоде. Как считает агентство, это поможет остановить массовое распространение вируса.

gxpnews