Ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников увеличился на 120 рублей

Согласно постановлению, данный вид помощи предназначен для льготников и детей с инвалидностью «в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)». Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года.

Лекарства и медизделия доступны для 20 категорий льготников, в их число входят инвалиды и люди с хроническими заболеваниями, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также чернобыльцы и представители малочисленных народов Севера. В перечне получателей льготных препаратов есть также дети до трех лет, а в многодетных семьях – до шести лет и граждане, которые проживают в зоне отселения.

Норматив затрат на социальную помощь для льготников в последнее время индексируют каждый год. Например, в 2020 году он составлял 886,4 рубля, в 2021 его повысили до 929,8 рубля (увеличен на 43 рубля). В прошлом году увеличение составило 78,1 рубля – до 1 007,9 рубля.

В конце декабря Правительство России приняло решение расширить перечень продуктов лечебного питания для детей с инвалидностью до 103 позиций. Среди девяти новых наименований есть специализированные жидкие и сухие смеси, а также порошки, в том числе порошки для взрослых и детей старше года с синдромом нарушенного всасывания (Nutrien Elemental), для детей первого года жизни, больных гистидинемией («Нутриген 14-his»), а также специализированное питание для детей раннего возраста «Nutrilak Premium Безлактозный» и «InfaPrim Premium Безлактозный».