Москва объявит межрегиональный офсет на локализацию медицинских перчаток

«При помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица – качественный товар по выгодной цене», – написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Отмечается, что стоимость поставляемой по офсетному контракту продукции будет ниже в сравнении с закупками по стандартным процедурам ежегодных торгов.

В Самарской области уже есть завод по производству нитриловых перчаток – Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ). Он был введен в эксплуатацию весной 2021 года в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Объем инвестиций в проект составил 729 млн рублей, мощность – 108 млн пар изделий в год. Завод стал крупнейшим производством профильных медизделий в России, на церемонию открытия приезжал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В 2019 году столичная мэрия подписала первый контракт на офсет по медицинским изделиям с компанией «Гемамед», которая за 1 млрд рублей организовала производство медизделий для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Изделия поставляются с марта 2022 года, общий объем закупок оценивается в более 9 млрд рублей.

Второй контракт, на производство одноразовых пеленок и подгузников, на общую сумму 11,7 млрд рублей заключен в январе 2023 года с компанией «ВИП Камилла», входящей в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Холдинг локализует абсорбирующее белье под брендом Senso на фабрике «БелЭмса» в Могилеве (Белоруссия).

В феврале 2023 года столичные власти объявили третий офсетный контракт на производство и поставку медицинской мебели для московских клиник. По условиям конкурса победитель обязан вложить не менее 250 млн рублей в локализацию 80 наименований мебели в течение трех лет, а Депздрав должен закупить не менее 160 тысяч единиц продукции для оснащения клиник на общую сумму 5,1 млрд рублей. Однако власти отклонили все заявки на участие в конкурсе от потенциальных претендентов.

В конце марта 2023 года столичные власти объявили тендер на четвертый офсет для нужд городской службы крови. Конкурс предполагал долгосрочный контракт на поставку 1,142 млн медизделий – контейнеров, колоколов, магистралей и консервантов для перевозки и хранения крови – до 2032 года. Взамен поставщик должен был вложить не менее 500 млн рублей в локализацию изделий в столичном регионе. Начальная максимальная стоимость контракта оценивалась в 5,277 млрд рублей. ФАС посчитала условия конкурса нарушающими конкуренцию, в результате чего конкурсная процедура была заморожена.