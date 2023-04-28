Росстат сообщил о снижении производства лекарственных препаратов

В I квартале 2023 года на 9,8% снизилось производство лекарственных препаратов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Было изготовлено продукции на 152 млрд руб.

В марте 2023 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизился на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. При этом по сравнению с февралем 2023 года он вырос на 26,8%. За I квартал 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизилось на 13,5% по сравнению с январем — мартом 2022 года. Такие данные приводит Росстат.

Лекарственных препаратов в марте изготовлено на 61,4 млрд руб., что на 5,5% меньше, чем в марте 2022 года, но на 31,9% больше, чем в феврале 2023 года. За I квартал 2023 года производство лекарственных препаратов снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,8%, изготовлено продукции на 152 млрд руб.

Сывороток и вакцин изготовлено 1,4 млрд доз – на 21,8% меньше, чем в марте 2022 года, и на 18,1% меньше, чем в феврале 2023 года. Выпуск в ампулах составил 607 тыс. штук – на 26,3% больше, чем в марте 2022 года, но на 10,8% меньше, чем в феврале 2023 года. За I квартал 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 0,7%, а в ампулах – на 49,5%.

Производство фармацевтических субстанций снизилось по сравнению с мартом 2022 года на 13,8%, но выросло по сравнению с февралем 2023 года на 27,2%. За I квартал 2023 года такой продукции произведено на 9,3% меньше, чем за январь — март 2022 года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 67,1 т, что на 41,2% больше, чем в марте 2022 года, и в 2,5 раза больше, чем в феврале 2023 года.

Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с мартом 2022 года на 27,3%, а по сравнению с февралем 2023 года – на 49,9%, составив 118 т.

Перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, изготовлено 56,1 млн упаковок. Это на 27% меньше, чем в марте 2022 года, но на 20,3% больше, чем в феврале 2023 года. За I квартал 2023 года их произведено 141 млн упаковок, что на 23,7% меньше, чем за январь — март 2022 года. Клейких перевязочных материалов произведено 26,3 млн упаковок, что больше, чем в марте 2022 года, на 50,8%, и больше, чем в феврале 2023 года, в два раза.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в марте 2023 года выпущено на 3,2 млрд руб., что на 4,8% больше, чем в марте 2022 года, и на 41,7% больше, чем в феврале 2023 года. В целом за I квартал 2023 года производство медицинской аппаратуры этого типа выросло до 7,6 млрд руб., что на 1,4% больше, чем в январе — марте 2022 года.

Ранее RNC Pharma сообщила о снижении активности российских фармпроизводителей в I квартале 2023 года. Относительно аналогичного периода прошлого года отгрузки сократились на 9,8% в рублях. Натуральная динамика в упаковках зафиксирована на уровне -10,3%. Правда, из-за прошлогоднего ажиотажа показатели базового периода заметно выше нормальных значений.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik