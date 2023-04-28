Продажи AbbVie в I квартале сократились на 10% из-за снижения спроса на «Хумиру»

Продажи AbbVie в I квартале этого года упали почти на 10% из-за снижения продаж «Хумиры» более чем на четверть. Ситуацию не смогли выровнять даже поднявшиеся доходы от других иммунологических лекарств.

AbbVie опубликовала финансовый отчет за I квартал 2023 года. Общий доход компании за этот период упал до 12,2 млрд долл. Это на 9,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, когда производитель заработал 13,5 млрд долл.

Главным фактором снижения продаж стало падение спроса на «Хумиру». Продажи этого препарата против ревматоидного артрита упали на 25% до 3,5 млрд долл. За тот же период прошлого года препарат принес компании 4,7 млрд долл. «Хумира» была когда-то самым продаваемым препаратом в мире. Сейчас она сталкивается с конкуренцией со стороны биоаналогов на главном рынке, в США. К примеру, Amgen недавно запустила свой биоаналог препарата Amjevita. Лекарство доступно в США в двух разных версиях, по цене дешевле на 5% и 55% дешевле оригинала.

Продажи «Скайризи» от бляшечного псориаза и «Ранвэк» против ревматоидного артрита, двух других иммунологических продуктов AbbVie, выросли более чем на 44% в I квартале каждый. Они принесли компании 1,3 млрд долл. и 686 млн долл. соответственно. Продажи «Ботокса» для косметических целей выросли на 3% до 659 млн долл. В то же время продажи «Ботокса» для терапевтического применения подскочили на 17% до 719 млн долл.

На фоне неутешительных финансовых результатов компания свернула две исследовательские программы, направленные на лечение муковисцидоза и болезни Крона. Тем не менее, Reuters пишет, что падение продаж «Хумиры» могло сказаться на компании значительно более серьезно, и AbbVie удалось избежать самого негативного сценария.

Компания смогла перекрыть часть потерь за счет «Ботокса», который она приобрела вместе с фирмой Allergan в 2019 году, а также за счет «Ранвэк» и «Скайризи», на которые возлагает большие надежды.

Николай Соколов

pharmvestnik