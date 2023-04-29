«Герофарм» планирует вывести на рынок аналог дорогостоящего препарата от муковисцидоза

Оркамби закупается для детей с муковисцидозом через фонд «Круг добра»: в 2022 году, по расчетам Vademecum, на 10,6 млрд рублей. Это один из таргетных препаратов, применяемых при муковисцидозе, его предельная зарегистрированная стоимость – 804,3 тысячи рублей без НДС за упаковку. В Россию препараты Vertex поставляет Sanofi.

Оркамби имеет патентную защиту в РФ, сообщили Vademecum в Sanofi: «Мы верим в важность защиты прав интеллектуальной собственности, чтобы стимулировать развитие инноваций в борьбе с такими заболеваниями, как муковисицидоз».

В «Герофарме» же утверждают, что Оркамби – это комбинация двух молекул, каждая из которых запатентована отдельно, самое позднее – до 2031 года. Сроки выхода аналога Оркамби там не прокомментировали.

Оркамби пока единственный зарегистрированный в России препарат Vertex. Но «Круг добра» закупает также Trikafta, досье на регистрацию которого уже рассматривает Минздрав России. В «Герофарме» напрямую не говорят, собираются ли проводить исследование других препаратов Vertex, указывая, что имеют такую возможность и будут ориентироваться на потребности пациентов и запрос со стороны врачебного сообщества и государства.

«Герофарм» только с 2022 года начал исследовать орфанные препараты. С июня 2022 года компания ведет КИ своей версии ромиплостима (Энплейт от Amgen) от идиопатической тромбоцитопенической пурпуры.

Кроме того, с 2023 года «Герофарм» исследует аналоги онкопрепаратов. Компания получила разрешение на КИ биоэквивалентности афатиниба (Гиотриф от Boehringer Ingelheim), акситиниб (Инлита от Pfizer) и ибрутиниба (Имбрувика от J&J). В «Герофарме» расширение портфеля объясняют важностью обеспечения лекарственной безопасности российских пациентов. «Есть целый ряд хронических заболеваний, в лечении которых наша страна все еще зависима от зарубежных поставок. Это представляет угрозу, потому что действия иностранных компаний могут быть непредсказуемы», – сообщили в пресс-службе.

Фото: freepik.com

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