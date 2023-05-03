Финская Orion Pharma сократила бизнес в России и ожидает значительного падения продаж в 2023 году

В I квартале 2023 года сокращение бизнеса в России сказалось на падении валовой прибыли Orion Pharma на 7 млн евро. Продажи в стране уже значительно упали с начала специальной военной операции и, по прогнозу Orion Pharma, выраженно сократятся в 2023 году по отношению к предыдущему.

Например, в России не продается больше гормональный препарат Дивина – регудостоверение на препарат аннулировано в декабре 2022 года. В результате мировые продажи Дивины в I квартале упали на 27,5% – до 4,9 млн евро. Кроме того, в российских аптеках нет кардиотонического средства Симдакс (левосимендан) или противопарксонического Сталево (леводопа+энтакапон+карбидопа), следует из данных справочной Aptekamos. Сокращение бизнеса в России, где продажи Симдакса традиционно сильны, повлияло на падение продаж направления дженериков и consumer health на 7,9% – до 133,7 млн евро, говорится в отчете.

Кроме того, в течение первых трех месяцев 2023 года Orion Pharma продавала остатки лекарств в России по «выраженно более низкой цене, чем раньше», отмечается в отчете. Это один из факторов, повлиявших на падение операционной прибыли компании на 22,4% – до 55,5 млн евро.

Чистые продажи Orion Pharma в целом выросли в I квартале 2023 года к аналогичному периоду предыдущего года на 2,7% – до 277,9 млн евро, чистая прибыль снизилась на 23,6% – до 43,8 млн евро.

По данным Росздравнадзора, в 2023 году Orion Pharma вводила в оборот регидратирующее средство Регидрон и Формотерол Изихейлер против бронхиальной астмы.

В 2022 году на Россию пришлось 3% продаж компании, в 2021 году – менее 4%.

Выручка российского ООО «Орион фарма» сократилась в 2022 году на 28% к предыдущему году – до 3,3 млрд рублей, чистая прибыль снизилась в 12 раз – до 7,3 млн рублей. К концу года в российском офисе, по данным СПАРК-Интерфакс, работали 54 сотрудника – на 19 меньше, чем годом ранее.

В октябре 2022 года «Ведомости» писали, что Orion Pharma до конца года прекратит работу в России. В компании это опровергали.