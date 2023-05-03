Astellas заключила одну из крупнейших сделок на японском рынке

Astellas Pharma купила американского производителя лекарств Iveric Bio за 5,9 млрд долл. Сделка станет одной из крупнейших на рынке Японии за последние пять лет.

Японская компания Astellas Pharma приобрела американского производителя лекарств Iveric Bio примерно за 5,9 млрд долл. Об этом сообщается на сайте компании.

Iveric разрабатывает методы лечения заболеваний сетчатки. Ключевым активом компании является препарат avacincaptad pegol (ACP), который в настоящее время проходит испытания для лечения географической атрофии, поздней стадии дегенерации желтого пятна. Это заболевание часто приводит к потере зрения у пожилых людей.

Препарат имеет коммерческое название Zimura, нацелен на белок C5, который предположительно вызывает рост рубцов, связанных с заболеванием. В феврале FDA предоставило препарату статус «приоритетного рассмотрения». В случае одобрения он может выйти на рынок к концу этого года.

По данным Reuters, это сделка станет самой крупной на японском рынке за последние пять лет, если не учитывать покупку Takeda подразделения Nimbus Therapeutics Nimbus Lakshmi за 6 млрд долл. в прошлом году.

Astellas рассчитывает на ACP, чтобы компенсировать потерю эксклюзивности своего основного лекарства от рака простаты «Кстанди», заявил на брифинге исполнительный директор компании Наоки Окамура.

Reuters пишет, что Astellas активно занимается приобретениями. В конце 2019 года она заявила о покупке американской биотехнологической компании Xyphos Biosciences за 665 млн долл. и Audentes Therapeutics за 3 млн долл. С тех пор Astellas приобрела еще несколько компаний, в том числе Nanna Therapeutics.

Николай Соколов

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