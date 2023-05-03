В Госдуму внесли проект о критериях отнесения предприятий к малым технологическим компаниям

Правительство внесло в Госдуму проект об определении понятия «малая технологическая компания». Такие предприятия должны будут соответствовать сразу нескольким критериям, им будет оказываться господдержка и для них создадут специальный реестр.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о том, какие предприятия относить к малым технологическим компаниям. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Проект определяет правовые основы деятельности технологических компаний в стране для формирования единой системы господдержки инновационной деятельности малых технологических компаний. Предлагается определить понятия «инновационная технология (инновационные технологии)», «технологическая компания», «малая технологическая компания», а также критерии для признания организации малой технологической компанией.

Малой технологической компанией признается предприятие, которое одновременно соответствует следующим критериям:

непревышение определенного правительством предельного значения объема выручки за предшествующий календарный год;

соответствие основного вида экономической деятельности одному из основных видов экономической деятельности, включенных в перечень;

соответствие уровня научно-технического потенциала уровню, определенному правительством;

наличие возможности для применения (внедрения) инновационных технологий при разработке и (или) производстве продукции.

Признание предприятия малой технологической компанией осуществляется после ее заявления на основании результатов экспертизы. Для таких компаний будет создаваться специальный реестр, в котором, например, будут указываться идентификационный номер налогоплательщика, сведения о ее инновационных проектах и технологиях. Реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов, говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в зависимости от объема выручки малых технологических компаний правительство может выделить три группы: предприятия с выручкой до 300 млн руб., от 300 млн до 2 млрд руб. и от 2 млрд до 4 млрд руб.

В апреле правительство утвердило поправки в правила субсидирования кредитных организаций, предоставляющих льготные кредиты по программе промышленной ипотеки. Теперь производители смогут получить в банках льготные кредиты не только на покупку, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию недвижимости. Взять промышленную ипотеку смогут также технологические компании, проводящие научные разработки по современным технологиям в рамках инновационных проектов. Они смогут получить до 500 млн руб.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

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