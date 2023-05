«Герофарм» намерен вывести на рынок аналог «Оркамби» » У вакцин против COVID-19 выявили новый побочный эффект среди девочек-подростков ВОЗ сообщил о серии нежелательных реакций у девочек-подростков после вакцинации от COVID-19. Проведенный анализ подтвердил потенциальную связь с применением препаратов. Речь идет как о векторных вакцинах, так и о препаратах на базе технологии мРНК. Уппсальский центр ВОЗ по международному мониторингу лекарств (UMC WHO) подтвердил связь между введением вакцины от COVID-19 и случаями афтозных язв вульвы у девочек в возрасте 12-17 лет. Всего поступило 94 сообщения из четырех стран. Соответствие диагностическим критериям заболевания, которые использовали для оценки причинно-следственной связи, выявили в 37 отчетах. Дальнейший анализ подтвердил связь между вакцинацией от COVID-19 и серией случаев афтозных язв вульвы и влагалища у подростков. Информация об этом опубликована на сайте ВОЗ и в Journal of Pediatric&Adolescent Gynecology, пишет «Медицинский вестник». Отчеты содержали описание развития заболевания на фоне введения вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen и AstraZeneca. Заболевание развивалось в течение первой недели после иммунизации у сексуально не активных подростков, чаще – после введения второй дозы. Также сообщалось о возникновении язв вульвы и влагалища в среднем через два дня после вакцинации. После ревакцинации у двух пациенток описано повторное появление симптомов, что служит дополнительным аргументом связи с вакцинацией. Предварительно информация о развитии афтозных язв у подростков была выявлена в декабре 2021 года во время семинара UMC WHO по обнаружению сигналов. Отмечается, что некоторые случаи могут быть ошибочно диагностированы как инфекция, вызванная вирусом простого герпеса. Эксперты Уппсальского центра ВОЗ провели углубленный анализ после публикаций в научной медицинской литературе клинических случаев и отсутствия информации в нормативной документации препаратов. В России для профилактики COVID-19 у подростков разрешена вакцина «Гам-КОВИД-Вак-М» (вариант «Спутника V» для детей 12–17 лет). Действующая инструкция препарата не содержит указания на развитие вульвовагинальных афтозных язв у девочек–подростков. Ринат Васбеев

