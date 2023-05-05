Прибыль Pfizer в I квартале упала на 30%

Прибыль Pfizer в I квартале этого года сократилась на 30%. В основном это связано с падением спроса на вакцины от COVID-19. Без учета ковидных продуктов, доходы выросли на 5%

Компания Pfizer сообщила финансовые результаты за I квартал 2023 года. Продажи за три месяца составили 18,28 млрд долл., что на 29% меньше, чем годом ранее. Также снизилась и чистая прибыль компании, она составила 5,54 млрд долл., тогда как в I квартале прошлого года она насчитывала 7,86 млрд долл.

Продажи, связанные с COVID-19, принесли компании 7,1 млрд долл. Pfizer заработала 3 млн долл. на вакцинах против коронавируса и 4 млн долл. на продаже своего противовирусного препарата от COVID-19 Paxlovid.

При этом квартальные продажи вакцин снизились на 75% в сравнении с прошлым годом. Pfizer объясняет это сокращением поставок по контрактам и снижением спроса на международных рынках. Продажи Paxlovid выросли на 2,8 млрд долл. на фоне запусков на некоторых новых рынках и высокого спроса в Китае из-за увеличения числа случаев заражений коронавирусом.

Генеральный директор компании Альберт Бурла заявил, что в 2023 и 2024 годах спрос на вакцины будет снижаться. Что касается Paxlovid, то, по словам Бурла, спрос на него может повыситься с 2024 года.

Без учета ковидных продуктов, доходы Pfizer в I квартале выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен препаратами, которые Pfizer получила вместе с приобретением компаний. В их число входит препарат от мигрени Nurtec ODT от Biohaven Pharmaceutical и Oxbryta для лечения серповидно-клеточной анемии от Global Blood Therapeutics.

Также рост был обусловлен высокими продажами таких препаратов, как антибиотик для лечения инфекций мочевыводящих путей «Сульперазон» и препарат для разжижения крови «Эликвис».

Николай Соколов

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