Владельца нижегородского производителя протезов заподозрили в мошенничестве

Претензии вызвало исполнение госконтракта между отделением Фонда пенсионного и социального страхования Нижегородской области, который был заключен в октябре 2022 года с компанией «Орто-Космос». Договор предполагал поставку 115 протезов голени в срок до сентября 2023 года. Субподрядчиком выступила компания «Технологии реабилитации».

Однако 27 апреля фонд расторг контракт с поставщиком под предлогом несоответствия медизделий техническому заданию. Тогда же сотрудники регионального УФСБ изъяли уже поставленные протезы у девяти инвалидов в Нижегородской области. Эксперты Торгово-промышленной палаты, которым была передана продукция, сделали вывод, что она не соответствует условиям госконтракта.

В конце апреля 2023 года гендиректора и совладельца «Технологий реабилитации» Алексея Башкина задержали по подозрению в покушении на мошенничество на сумму свыше 1 млн рублей, которое он якобы совершил вместе с «неустановленными лицами». Следствие просило поместить Башкина под стражу, однако суд отказал и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину задержанный не признает и считает, что дело обусловлено переделом рынка.

По словам протезиста «Технологий реабилитации» Дмитрия Смирнова, в одном случае изделие для клиента было модернизировано на более жесткую модель с фиксацией стоп, поскольку в стандартной комплектации получатель не смог бы удерживать равновесие. В этом случае изменение техзадания было вынужденной мерой, но привлеченный эксперт Торгово-промышленной палаты счел это нарушением, отметил протезист.

Компания «Технологии реабилитации» зарегистрирована в феврале 2017 года в Нижнем Новгороде и принадлежит Алексею Башкину. Выручка от продажи в 2022 году оценивалась в 56 млн рублей, чистая прибыль – в 3,8 млн рублей. В 2022 году компания заключила два контракта на 8,1 млн рублей на изготовление протезов голени с микропроцессорным управлением для региональных фондов социального страхования.