Владельца нижегородского производителя протезов заподозрили в мошенничестве

Нижегородский районный суд отправил под домашний арест гендиректора и владельца производителя протезов «Технологии реабилитации» Алексея Башкина, обвиняемого в покушении на мошенничество. По мнению следствия, компания поставила «Орто-Космос», выступившей подрядчиком по госконтракту Социального фонда Нижегородской области, по субподряду на изготовление протезов на 17,5 млн рублей изделия, не соответствующие техзаданию. Сам фигурант вину отрицает, указывая, что протезы были кастомизированы под конкретных пациентов.
Претензии вызвало исполнение госконтракта между отделением Фонда пенсионного и социального страхования Нижегородской области, который был заключен в октябре 2022 года с компанией «Орто-Космос». Договор предполагал поставку 115 протезов голени в срок до сентября 2023 года. Субподрядчиком выступила компания «Технологии реабилитации».
Однако 27 апреля фонд расторг контракт с поставщиком под предлогом несоответствия медизделий техническому заданию. Тогда же сотрудники регионального УФСБ изъяли уже поставленные протезы у девяти инвалидов в Нижегородской области. Эксперты Торгово-промышленной палаты, которым была передана продукция, сделали вывод, что она не соответствует условиям госконтракта.
В конце апреля 2023 года гендиректора и совладельца «Технологий реабилитации» Алексея Башкина задержали по подозрению в покушении на мошенничество на сумму свыше 1 млн рублей, которое он якобы совершил вместе с «неустановленными лицами». Следствие просило поместить Башкина под стражу, однако суд отказал и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину задержанный не признает и считает, что дело обусловлено переделом рынка.
По словам протезиста «Технологий реабилитации» Дмитрия Смирнова, в одном случае изделие для клиента было модернизировано на более жесткую модель с фиксацией стоп, поскольку в стандартной комплектации получатель не смог бы удерживать равновесие. В этом случае изменение техзадания было вынужденной мерой, но привлеченный эксперт Торгово-промышленной палаты счел это нарушением, отметил протезист.
Компания «Технологии реабилитации» зарегистрирована в феврале 2017 года в Нижнем Новгороде и принадлежит Алексею Башкину. Выручка от продажи в 2022 году оценивалась в 56 млн рублей, чистая прибыль – в 3,8 млн рублей. В 2022 году компания заключила два контракта на 8,1 млн рублей на изготовление протезов голени с микропроцессорным управлением для региональных фондов социального страхования.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: fearthegovernment.org