Минздрав во второй раз не смог закупить моновакцину от полиомиелита

Первую в этом году попытку приобретения вакцины ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава (ФЦПиЛО) предприняло в конце февраля. Начальная цена контракта составила 561 млн рублей за почти 2 млн доз, или 292 рубля за дозу. На этот тендер участников не нашлось.

В апреле аукцион был переобъявлен, но по большей цене за единицу при том же объеме – 429 рублей за дозу, что является максимально возможной стоимостью с учетом предельных зарегистрированных цен. Но и на этот аукцион никто не вышел.

ФЦПиЛО закупает для НКПП как пероральную (живую), так и инактивированную моновакцину от полиомиелита. Всего дети получают шесть доз моновакцины, и первые четыре из них – инактивированная вакцина. В России инактивированную вакцину – Полимилекс – до недавнего времени производил и поставлял только «Нанолек».

В 2022 году «Нанолек» поставил Полимилекса на 290 млн рублей по 411,4 рубля за дозу. Но, по данным Росздравнадзора, последний раз серии Полимилекса вводились в оборот в середине 2021 года. Сырье же для производства препарата последний раз ввозилось в Россию в феврале 2021 года, сообщили в RNC Pharma. Полимилекс выпускался на основе субстанции Bilthoven Biologicals из Нидерландов. В самом «Нанолеке» не комментируют причины отказа от участия в аукционах.

В октябре 2021 года была зарегистрирована вторая инактивированная вакцина против полиомиелита на штаммах Сэбина ПолиовакСин от СП «Нанолека» и Центра им. М.П. Чумакова, компании «Инвак». По данным Росздравнадзора, с апреля 2023 года введено в оборот первые 5 партий ПолиовакСина.

В марте нынешнего года ФАС России утвердил предельную стоимость ПолиовакСина –390,5 рублей за дозу. Такая же максимальная цена – у Полимилекса от «Нанолека». «Инвак» в конце 2022 года пытался согласовать более высокую цену на ПолиовакСин – 525 рублей за дозу. Но ФАС указала, что предельная цена на препарат из ЖНВЛП не может превышать стоимости уже зарегистрированного препарата с этим же МНН – в данном случае Полимилекса.

Для НКПП также закупается комбинированная вакцина Пентаксим. Она защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и в том числе от полиомиелита. Препарат от французской Sanofi – единственная зарегистрированная в РФ пятивалентная вакцина с таким набором инфекций. Поставщиком традиционно выступает «Нанолек», на чьих мощностях локализован Пентаксим.