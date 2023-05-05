Минздрав во второй раз не смог закупить моновакцину от полиомиелита

Ни одна компания не вышла на повторно объявленный аукцион на закупку инактивированной вакцины против полиомиелита для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП). При этом во второй раз профильное ФКУ Минздрава предложило максимально возможную цену. Прошлые годы «Нанолек» поставлял свой Полимилекс, но тот не производился с 2021 года. В оборот начала вводиться новая вакцина СП «Нанолека» с Центром им. М.П. Чумакова – ПолиовакСин.
Первую в этом году попытку приобретения вакцины ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава (ФЦПиЛО) предприняло в конце февраля. Начальная цена контракта составила 561 млн рублей за почти 2 млн доз, или 292 рубля за дозу. На этот тендер участников не нашлось.
В апреле аукцион был переобъявлен, но по большей цене за единицу при том же объеме – 429 рублей за дозу, что является максимально возможной стоимостью с учетом предельных зарегистрированных цен. Но и на этот аукцион никто не вышел.
ФЦПиЛО закупает для НКПП как пероральную (живую), так и инактивированную моновакцину от полиомиелита. Всего дети получают шесть доз моновакцины, и первые четыре из них – инактивированная вакцина. В России инактивированную вакцину – Полимилекс – до недавнего времени производил и поставлял только «Нанолек».
В 2022 году «Нанолек» поставил Полимилекса на 290 млн рублей по 411,4 рубля за дозу. Но, по данным Росздравнадзора, последний раз серии Полимилекса вводились в оборот в середине 2021 года. Сырье же для производства препарата последний раз ввозилось в Россию в феврале 2021 года, сообщили в RNC Pharma. Полимилекс выпускался на основе субстанции Bilthoven Biologicals из Нидерландов. В самом «Нанолеке» не комментируют причины отказа от участия в аукционах.
В октябре 2021 года была зарегистрирована вторая инактивированная вакцина против полиомиелита на штаммах Сэбина ПолиовакСин от СП «Нанолека» и Центра им. М.П. Чумакова, компании «Инвак». По данным Росздравнадзора, с апреля 2023 года введено в оборот первые 5 партий ПолиовакСина.
В марте нынешнего года ФАС России утвердил предельную стоимость ПолиовакСина –390,5 рублей за дозу. Такая же максимальная цена – у Полимилекса от «Нанолека». «Инвак» в конце 2022 года пытался согласовать более высокую цену на ПолиовакСин – 525 рублей за дозу. Но ФАС указала, что предельная цена на препарат из ЖНВЛП не может превышать стоимости уже зарегистрированного препарата с этим же МНН – в данном случае Полимилекса.
Для НКПП также закупается комбинированная вакцина Пентаксим. Она защищает от дифтерии, столбняка, коклюша, гемофильной инфекции и в том числе от полиомиелита. Препарат от французской Sanofi – единственная зарегистрированная в РФ пятивалентная вакцина с таким набором инфекций. Поставщиком традиционно выступает «Нанолек», на чьих мощностях локализован Пентаксим.
Источник: ЕИС в сфере закупок
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