Евтушенков пока не видит условий для выхода «Биннофарм Групп» на IPO

«Биннофарм Групп» не выйдет на IPO в 2023 году. Для этого необходима соответствующая среда. Ранее представители компании не исключали такой возможности.

Планов по проведению IPO «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») в 2023 году нет, для этого нужна соответствующая среда, которой в настоящее время нет. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Кавказской инвестиционной выставки основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, передает его слова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщал, что компания не исключает возможности выхода на азиатские биржи, в частности, на биржи Гонконга и Шанхая. В мае он говорил, что компания не исключает возможности проведения IPO в ближайшее время. В сентябре 2021 года также и Евтушенков допускал проведение «Биннофарм Групп» IPO в 2022 году. Он тогда заявил, что компания может стать первым предприятием из портфеля АФК «Системы», которая это сделает.