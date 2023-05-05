В первом квартале резко упал спрос на противовирусные лекарства и антикоагулянты

В январе — марте 2023 года общая выручка аптек, включающая лекарства, БАД и прочий ассортимент, составила 451,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это меньше на 5%. В упаковках снижение составило также 5%.

В I квартале 2023 года аптеки продали 1,3 млрд упаковок лекарств на сумму 343,9 млрд руб. По сравнению с таким же периодом 2022 года в натуральном выражении лекарственный рынок снизился на 7%, в денежном – на 6%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM.

Эффект высокой базы

Другой ассортимент аптек вырос как минимум в деньгах. Так, продажи БАД выросли на 8%, до 33,3 млрд руб., в упаковках остались на уровне первого квартала 2022 года – 0,13 млрд упаковок. Прочий ассортимент в рублях вырос на 1%, до 75,5 млрд руб., и на 20% снизился в упаковках.

Снижение продаж в первом квартале связано, скорее всего, с высокой базой марта 2022 года, когда возник ажиотажный спрос на лекарства после введения санкций в отношении России. Если в январе 2023 года лекарственный рынок вырос на 2% по сравнению с январем 2022 года, а в феврале снизился на 1%, то в марте снижение в рублях составило 16%. Но если сравнить с мартом 2021 года, когда всплеска продаж не было, то рост в 2023 году составил 17%.

В упаковках эффекта высокой базы нет. В январе 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2022 года натуральные продажи снизились на 6%, в феврале – на 7%, в марте – на 5%. Если сравнить январь этого года с январем 2021 года, то рост составил всего 2%, в феврале – 4%, в марте – 1%. Тенденция стабилизации натурального роста пока продолжается. Напомним: на фоне роста рынка лекарств в денежном выражении в 2022 году на 10% в упаковках рост составил всего 1%.

Елена Калиновская

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