FDA отозвало экстренное разрешение на оригинальные вакцины Pfizer и Moderna от COVID-19

FDA отозвало разрешение на экстренное использование оригинальных антиковидных вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna. Теперь в США доступны только препараты, нацеленные на сублинии BA.4 и BA.5 «Омикрона».

FDA аннулировало разрешение на экстренное использование (EUA) для оригинальных моновалентных мРНК-вакцин против COVID-19, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna. Такие препараты больше нельзя применять в США, пишет Pharmaceutical-Review.

Это решение было принято на фоне недавнего расширения EUA новых вакцин Pfizer и Moderna. Речь идет о двухвалентных препаратах, нацеленных на такие сублинии варианта «Омикрон», как BA.4 и BA.5. Теперь эти обновленные вакцины можно использовать в качестве первичных и бустерных доз у пациентов в возрасте от шести месяцев, и надобность в старых препаратах отпала.

Pharmaceutical-Review пишет, что этим решением FDA также упростило работу медицинским работникам. Pfizer и Moderna разрешали одновременно использовать и оригинальные моновалентные, и новые бивалетные вакцины, что привело к ситуации, когда в стране одновременно были доступны шесть препаратов — по три от каждой компании. В августе прошлого года FDA уже отозвало EUA для вакцин, нацеленных на сублинию BA.1.

Другие вакцины против COVID-19, разрешенные для использования в США, включают Jcovden от Johnson & Johnson и Nuvaxovid от Novavax. Оба этих препарата являются моновалентными и нацелены только на исходный штамм коронавируса. Novavax разрабатывает бивалентную вакцину специально против «Омикрона» и планирует выпустить ее на рынок в конце этого года.

Николай Соколов

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