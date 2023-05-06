Вместо Владлена Калустова «ПФК Обновление» возглавит Дмитрий Грисюк

Грисюк вступил в новую должность 14 апреля, сообщили Vademecum в «ПФК Обновление».

Дмитрию Грисюку 52 года. Он окончил Новосибирский государственный университет по специальности «механика, прикладная математика» и Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии».

И Владлен Калустов, и Дмитрий Грисюк – сооснователи АО «ПФК Обновление». Калустов, по данным СПАРК-Интерфакс, руководил предприятием с основания АО, за исключением трехмесячного периода в 2006 году, на который его заменил Дмитрий Грисюк.

«ПФК Обновление» – российский производитель лекарств с площадками в Новосибирске и рабочем поселке Сузун Новосибирской области. В портфеле компании около 220 препаратов – анальгетиков, антисептиков, спазмалитиков, кардиопрепаратов, антибиотиков и других групп. Последний раз головное АО раскрывало финансовые показатели в 2020 году. Тогда выручка предприятия составила 8,6 млрд рублей, чистая прибыль – 680,5 млн рублей.

Фото: «ПФК Обновление»

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