Пембролизумаб от «Биокада» вытеснил оригинальную Китруду на госторгах

Пемброриа была зарегистрирована в декабре 2022 года и стала первым биоаналогом пембролизумаба – лидера госзакупок в онкосегменте. Уже в IV квартале 2022 года на препарат «Биокада» пришлось 11% рынка пембролизумаба на госторгах, а по итогам I квартала 2023 года эта доля выросла до 83%.

Пембролизумаб – онкоблокбастер от MSD и лидер лекарственных госзакупок в России по итогам 2022 года, по версии Headway Company. Тогда государственные органы здравоохранения и медучреждения закупили препарат на 29,6 млрд рублей, по итогам I квартала 2023 года – почти на 5 млрд рублей. По итогам января – марта пембролизумаб уступил лидерство по объему госзакупок Золгенсме от Novartis и Пентаксиму от Sanofi.

При этом на препарат Пемброриа пришлась наибольшая сумма госконтрактов «Биокада» в I квартале. Всего компания поставила государству препаратов на 7,7 млрд рублей, из них Пемброриа – на 4,1 млрд рублей. Год назад драйвером был левилимаб (Илсира), применяемый при COVID-19.

Однако Пембрория недолго будет единственным биоаналогом. В феврале нынешнего года Москва заключила офсетный контракт на 1 млрд рублей с компанией «Р-Фарм». Отечественная фармкомпания освоит производство четырех препаратов, в том числе пембролизумаба, и будет поставлять лекарство как минимум Москве как единственный поставщик на протяжении четырех лет, начиная с 2026 года.

Пембролизумаб — иммуноонкологический препарат для лечения злокачественных опухолей, ингибитор PD-1. С 2016 года до регистрации Пемброриа MSD был в России единственным производителем препарата. Пембролизумаб с 2018 года включен в ЖВНЛП. Предельная зарегистрированная цена Пембрории (116,2 тысячи рублей за упаковку без НДС) на 25% ниже Китруды. Препарат MSD защищен патентом, но в «Биокаде» заявили, что регистрируют свой патент.