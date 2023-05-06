В Брянске поставщика медицинских товаров оштрафовали за взятку руководству больницы

Советский райсуд Брянска вынес вердикт в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя из Тулы. Он признан виновным в даче взятки в особо крупном размере должностным лицам Брянской городской больницы № 1 (ч.5 ст.291 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Имя бизнесмена и его компании не уточняется.

Как установило следствие, с февраля 2018 года по октябрь 2021 года предприниматель передал главврачу и заведующей аптекой этого учреждения взятку в размере более 2,7 млн руб. за заключение договоров на поставку медицинских товаров и их своевременную оплату.

Суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере почти 2,5 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу проходят главврач Брянской городской больницы № 1 и депутат областной Думы Константин Воронцов и заведующая аптекой медучреждения Алла Казымова. В январе Казымову суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также она выплатит штраф в размере 6 млн руб. Следствие установило, что в 2015—2021 годах она лично, а также по предварительному сговору с руководителем больницы получила от двух индивидуальных предпринимателей 3,2 млн руб. Уголовное дело Воронцова еще находится на рассмотрении в суде.

Артем Косенок

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