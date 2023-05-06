Владелец лекарственного бренда пожаловался в суд на одноименный неработающий сайт

Владелец препарата «Афлубин» добился в суде аннуляции сайта с аналогичным названием. При этом сайт на момент спора никак не использовался. Владелец бренда посчитал, что пустой сайт «создает риски», а владелец домена хочет «извлекать выгоду из злоупотребления своим правом».

Компания Alvogen Pharma Trading Europe Eood (входит к компанию Zentiva), которая владеет товарным знаком на препарат «Афлубин», обратилась в суд, чтобы аннулировать доменное имя — aflubin.ru, принадлежащее другому лицу — Сергею Бобкову. Пермский суд удовлетворил заявление, следует из картотеки арбитражных дел.

Старший юрист, адвокат юридической фирмы BGP Litigation Анастасия Дудко, которая консультировала истца при подготовке позиции, сообщила «ФВ», что сайт фактически не использовался, и его хостинг не осуществлялся. «В то же время наличие «пустого» сайта, администрируемого третьим лицом, вводит потребителей в заблуждение, снижает внимание к официальному ресурсу и создает риски, что недобросовестный администратор будет размещать на нем контрафактные лекарственные препараты под видом оригинальных, дискредитирующую компанию информацию или иным образом наносить вред», — пояснила Дудко.