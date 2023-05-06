Минздрав отозвал семь регистрационных удостоверений

Министерство здравоохранения исключило из ГРЛС семь регистрационных удостоверений лекарств. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.

Минздрав отозвал семь регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 4 и 5 мая. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. В числе владельцев — отечественные и зарубежные компании, среди них Teva, AbbVie, Gedeon Richter, J&J.

У большинства лекарственных средств есть аналоги. Больше всего регудостоверений отозвала компания Gedeon Richter. Это препараты «Куриозин» в виде раствора для наружного применения и «Галоперидол-Рихтер» в форме таблеток. AbbVie отозвала жидкость для ингаляций «Форан». Препарат не поставлялся в Россию с 2021 года. В ГРЛС с таким же МНН изофлуран есть два аналога. Компания J&J отозвала таблетки, покрытые пленочной оболочкой, «Траклир». В ГРЛС остались диспергируемые таблетки.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Форан» (изофлуран), жидкость для ингаляций, РУ — П N012733/01 от 29.12.2006; «Траклир» (бозентан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 62,5 мг, 125 мг, РУ — ЛС-002509 от 27.07.2011; «Седальгин Спринт» (ибупрофен), капсулы, 200 мг, РУ — ЛСР-006591/09 от 18.08.2009; «Мидриацил» (тропикамид), капли глазные, 0,5%, 1%, РУ — П N014551/01 от 08.08.2008; «Куриозин» (цинка гиалуронат), раствор для наружного применения, 0,205%, РУ — П N011511/02 от 17.04.2009; «Галоперидол-Рихтер» (галоперидол), таблетки, 5 мг, РУ — П N011975/01 от 09.08.2011; «Веро-ванкомицин» (ванкомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 500 мг, 1000 мг, РУ — Р N001886/01 от 31.03.2008.

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Артем Косенок

Елена Калиновская

pharmvestnik