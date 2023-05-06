Министерство здравоохранения исключило из ГРЛС семь регистрационных удостоверений лекарств. Большинство исключенных препаратов имеют аналоги на российском рынке.
Минздрав отозвал семь регистрационных удостоверений. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС 4 и 5 мая. Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей. В числе владельцев — отечественные и зарубежные компании, среди них Teva, AbbVie, Gedeon Richter, J&J.
У большинства лекарственных средств есть аналоги. Больше всего регудостоверений отозвала компания Gedeon Richter. Это препараты «Куриозин» в виде раствора для наружного применения и «Галоперидол-Рихтер» в форме таблеток. AbbVie отозвала жидкость для ингаляций «Форан». Препарат не поставлялся в Россию с 2021 года. В ГРЛС с таким же МНН изофлуран есть два аналога. Компания J&J отозвала таблетки, покрытые пленочной оболочкой, «Траклир». В ГРЛС остались диспергируемые таблетки.
- «Форан» (изофлуран), жидкость для ингаляций, РУ — П N012733/01 от 29.12.2006;
- «Траклир» (бозентан), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 62,5 мг, 125 мг, РУ — ЛС-002509 от 27.07.2011;
- «Седальгин Спринт» (ибупрофен), капсулы, 200 мг, РУ — ЛСР-006591/09 от 18.08.2009;
- «Мидриацил» (тропикамид), капли глазные, 0,5%, 1%, РУ — П N014551/01 от 08.08.2008;
- «Куриозин» (цинка гиалуронат), раствор для наружного применения, 0,205%, РУ — П N011511/02 от 17.04.2009;
- «Галоперидол-Рихтер» (галоперидол), таблетки, 5 мг, РУ — П N011975/01 от 09.08.2011;
- «Веро-ванкомицин» (ванкомицин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь, 500 мг, 1000 мг, РУ — Р N001886/01 от 31.03.2008.
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Артем Косенок
Елена Калиновская
pharmvestnik