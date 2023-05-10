«Ростех» ожидает начала поставок препарата «БиоГам» для лечения иммунодефицита летом

«Ростех» намерен осуществить первые поставки отечественного препарата «БиоГам» для лечения иммунодефицитных заболеваний летом этого года, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, посвященной итогам деятельности компании в 2022 году.

«Если говорить о препаратах фармацевтических, мы разработали новый препарат для лечения иммунодефицита „БиоГам”. Для лечения больных СПИДом, в том числе для лечения и профилактики развития инфекционных заболеваний, а также при трансплантации органов. Уже летом ожидаем первые поставки, заканчиваются все испытания», – сказал Чемезов.

В конце 2022 года стало известно, что НПО «Микроген» выводит на рынок первый отечественный внутривенный иммуноглобулин человека нормальный в форме 10%-го раствора. Минздрав России 5 декабря выдал регистрационное удостоверение на новый препарат.

gxpnews