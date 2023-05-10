Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов для закупки ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на поставку иммунодепрессантов, коагулянтов, ферментных и противоопухолевых препаратов для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лекарственная форма, дозировка и единица измерения Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Такролимус, капсулы пролонгированного действия, 5 мг 17 000,00 капс. (шт.) 295,37 5 021 290,00 12.05.2023 2 Циклоспорин, раствор для приема внутрь, 100 мг/мл 157 550,00 мл 67,94 10 703 947,00 12.05.2023 3 Эмицизумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 0,4 мл 3819,60 мл 263 842,70 1 007 773 576,92 19.05.2023 4 Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 1 382 180,00 капс. (шт.) 11,93 16 489 407,40 12.05.2023 5 Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 27 363,00 мл 63 582,09 1 739 796 728,67 22.05.2023 6 Иматиниб, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 2 933 560,00 капс. (шт.) 11,25 33 002 550,00 12.05.2023 7 Флударабин, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг, и/или концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 25 мг/мл 6666,00 мл 935,52 6 236 176,32 12.05.2023 8 Микофеноловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 360 мг 642 000,00 таб. (шт.) 60,79 39 027 180,00 12.05.2023

gxpnews