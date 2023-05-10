Литва предложила создать единый резерв ЛП в ЕС

Единый для Евросоюза резерв лекарственных препаратов предлагает создать Литва. Об этом в Стокгольме на неформальной встрече министров здравоохранения стран ЕС заявил глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис.

«Проблема нехватки медикаментов актуальна для всего Евросоюза. Возможно, стоит создавать резервы лекарств не только на национальном уровне, но и единые запасы в масштабе сообщества», – приводятся в сообщении литовского ведомства слова министра. По его данным, треть стран ЕС ощущают нехватку 500-600 лекарственных препаратов, особенно это касается антибиотиков.

Согласно информации Минздрава Литвы, в 2019 году было получено более 900 сообщений о временной приостановке или отмене поставок тех или иных препаратов, в 2022 году – около 1100 таких уведомлений.

Ранее сообщалось, что Всемирная медицинская ассоциация рассматривает возможность создания на уровне Европейского союза общего резерва лекарств, так как актуальность накопления запаса объясняется растущим дефицитом некоторых видов медикаментов.

gxpnews