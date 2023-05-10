Снабжение населения высокотехнологичными российскими препаратами пока остается затруднительным

Прошедший 2022-й стал годом больших перемен с высокой степенью непредсказуемости. В этих условиях мы лишний раз убедились в необходимости регулярного и эффективного диалога между всеми участниками рынка. Речь идет не только об обсуждении текущих проблем, но и совместной разработке «правил» взаимодействия, таких как совместное управление товарными запасами, взаимные финансовые гарантии и прозрачность данных.

Как и многие другие компании, мы столкнулись с трудностями при поставке субстанций и вспомогательных компонентов, когда весной 2022 года возник ажиотажный спрос на лекарственные препараты и было необходимо поддерживать увеличенный объем выпуска лекарственных средств.

Если ранее логистический цикл «заказ – поставка» по некоторым видам сырья занимал две недели, то в условиях новой реальности сроки доходят до нескольких месяцев, в разы возросла и стоимость доставок. Привычные логистические маршруты дали сбой, потребовалось некоторое время для выстраивания новых стабильных связей. Сейчас этот период уже позади: мы осуществили переход на альтернативных поставщиков в тех направлениях, где это было возможно, а также параллельно создали дополнительный резерв сырья там, где внедрение альтернативных источников занимает больше времени.

Есть и ряд чувствительных для отрасли, и для нас в том числе, проблем, которые необходимо решать в приоритетном порядке.

Актуальной остается проблема с запчастями и расходными материалами для производственного оборудования и лабораторий. Они в значительной степени привязаны к производителям оригинального оборудования и закупаются в европейских странах, поэтому возможности поиска альтернативных поставщиков запчастей пока ограничены. В условиях повышенного спроса на лекарственные препараты это один из наиболее приоритетных вопросов.

В сумме все российские производители поставляют на рынок более 70% лекарственных препаратов, но в основном это касается терапии наиболее распространенных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые, заболевания желудочно-кишечного тракта. Снабжение населения высокотехнологичными препаратами российского производства пока остается затруднительным. На мой взгляд, главным условием для инвестиций производителя в новые разработки является наличие рынка с перспективой роста. Второе условие – это перечень компетенций для подобных разработок: многолетний опыт и экспертность в том или ином направлении, собственный центр по разработке лекарственных препаратов. Также необходимо учитывать риски, связанные с высокими затратами на разработку и внедрение препарата.

В основе зарождающейся стратегии разработки высокотехнологичных, инновационных продуктов российских компаний лежит создание новых молекул в современных терапевтических классах. Эти направления уже насчитывают некоторое количество инноваций, где эффективность и безопасность разработок доказана.

Многочисленные исследования снижают риск потерпеть неудачу, но в то же время создаваемый продукт перестает обладать значительными клиническими преимуществами по сравнению с другими инновациями в этом классе. Хотя такой подход тоже имеет право на существование, что доказывает опыт китайских компаний. Помимо этого, мы дополнительно выпускаем некоторые продукты в качестве контрактного производителя в рамках партнерства с компаниями – лидерами мировой фармацевтической индустрии.

Если говорить о возникших сложностях с клиническими исследованиями, отмечу, что в основном они связаны с закупкой референтных образцов, а именно оригинальных препаратов. Их закупка сейчас затруднена по причине нарушений логистических цепочек, следствием этого стала сильно возросшая стоимость.

«Акрихин» – это прежде всего дженериковая компания. Мы стремимся развивать лидерство в тех терапевтических областях, где уже имеем экспертизу: дерматология, кардиология, ревматология, неврология и другие. Нам интересны возможности дженерик+, то есть вывод на рынок новых лекарственных форм и комбинаций уже существующих и востребованных препаратов. Этот подход позволяет выводить на рынок более удобные для использования препараты. Например, в 2019 году мы вывели на рынок уникальную для России форму выпуска колекальциферола – это знакомые многим потребителям растворимые таблетки «Аквадетрим».

В стремлении выпускать новые продукты и максимизировать прибыль важно не забывать о самой главной нашей задаче – заботиться о людях. Если производители будут фокусироваться на том, чтобы приносить еще большую пользу пациентам, мы сможем добиться самых высоких результатов.

16 и 17 мая 2023 года в рамках 30-го, юбилейного Российского фармацевтического форума им. Н. А. Семашко, который пройдет в Санкт-Петербурге, Денис Четвериков выступит на пленарном заседании.

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