Gilead выиграла суд против правительства США из-за патентов на лекарства от ВИЧ

Американский суд оправдал Gilead в деле о патентах, касающихся препаратов для доконтактной профилактики ВИЧ. Присяжные признали, что компания не нарушала патенты.

Федеральный суд присяжных постановил, что компания Gilead Sciences не нарушала правительственные патенты в своих препаратах для доконтактной профилактики (PrEP) ВИЧ, сообщает Reuters. Генеральный юрисконсульт Gilead Деб Тельман заявил, что компания довольна вердиктом суда.

Власти США подали иск против Gilead в 2019 году. Компанию обвинили в том, что она нарушила четыре патента, выданные государственным Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и касающиеся препаратов «Трувада» и Descovy. По мнению истца, производитель зарабатывает на них миллионы долларов, но не платит CDC лицензионные отчисления. Суд по этому делу начался на прошлой неделе, писал «ФВ».

Согласно иску правительства, в середине 2000 годов специалисты из CDC обнаружили, что эмтрицитабин и тенофовир очень эффективны в профилактике ВИЧ-инфекции. И «Трувада», и Descovy от Gilead содержат оба этих активных компонента. Совокупные продажи двух средств по всему миру в 2022 году составили около 2 млрд долл.

Reuters cообщает, что судебное дело стало первым случаем, когда правительство США подало в суд на производителя лекарств, чтобы защитить свои патентные права. Власти требовали от компании возместить ущерб в размере до 691 млн долл. от «Трувада» и до 311 млн долл. от Descovy.

Николай Соколов

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