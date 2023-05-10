FDA одобрило первый спрей для расширения зрачков

FDA одобрило первый офтальмологический спрей для расширения зрачков от Eyenovia. По заявлениям производителя, он более удобен в использовании и предотвращает передозировки.

FDA одобрило препарат Mydcombi, который представляет собой первый офтальмологический спрей для расширения зрачка во время медицинских процедур. Об этом сообщается на сайте Eyenovia.

Mydcombi можно использовать для проведения диагностических процедур, при которых необходимо кратковременное расширение зрачка, к примеру таких, как хирургия катаракты. Спрей стал первым одобренным продуктом, который применяется с помощью устройства Optejet компании Eyenovia. В отличие от традиционных глазных пипеток, Optejet работает медленнее и позволяет свести воздействие на глаз к минимуму.

Компания пишет, что ее технология более удобна для использования. Также она позволяет избежать передозировки, поскольку Optejet предназначен для введения примерно пятой части от объема традиционных глазных капель.

Eyenovia заявила, что Mydcombi будет стоить дороже, чем существующие глазные капли, но предложит более высокую эффективность применения врачам и большее удобство пациентам.

По оценке Eyenovia, Mydcombi может ориентироваться на американский рынок, на котором расширение зрачков применяется 108 млн раз в год. Из них 104 млн для подготовки к осмотру глаз и 4 млн для операций. Объем этого рынка составляет 250 млн долл.

Компания также исследует Optejet для введения других препаратов. Среди них Micropine для замедления прогрессирования детской миопии и MicroLine для улучшения близорукости у пациентов с пресбиопией.

Фото: ru.freepik.com

Николай Соколов

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