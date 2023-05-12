МЭЗ начнет выпуск мощного ветеринарного транквилизатора в 2023 году

Московский эндокринный завод (МЭЗ, ФГУП «Эндофарм») до конца 2023 года начнет выпускать мощный ветеринарный транквилизатор «Диазепам-Эндофарм». Препарат относится к третьему списку наркотических и психотропных веществ, применяемых в ветеринарии, в том числе при транспортировке крупных животных, говорится на сайте предприятия.

Кроме того, уже в июне текущего года предприятие планирует ввести в гражданский оборот еще один препарат – «Кетамин-Эндофарм», предназначенный для неингаляционной общей анестезии собак и кошек при выполнении всех видов операций и болезненных диагностических процедур.

«Это первый отечественный психотропный ветпрепарат, включенный во второй список национального перечня наркотических средств и психотропных веществ. Для его оборота (приобретения, перевозки, хранения, отпуска в пределах своей организационной структуры, использования) ветеринарным организациям необходимо получить соответствующую лицензию», – уточнили в МЭЗ.

Ранее сообщалось, что МЭЗ внедрил в производство российские аналоги всех ранее импортируемых лекарственных препаратов для пациентов, страдающих судорожным синдромом.

gxpnews