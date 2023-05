«Инвитро» занял половину российского рынка КИ в 2022 году Общая выручка Charles River выросла на 12,6% по сравнению с прошлым годом » Что происходит с препаратами от болезни Альцгеймера В мае 2022 года компания Biogen вынужденно прекратила продажи своего препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера, который за 10 лет мог принести компании более $12 млрд. из-за скандала с регистрацией. Сейчас известно о работе над 143 препаратами от БА, но прорыва в этой области все еще не произошло. Кто работает над созданием лекарства от болезни Альцгеймера и что происходит с рынком с потенциальной емкостью $2 трлн? Biogen совместно с Цюрихским Университетом начал работу над Aduhelm, препаратом от болезни Альцгеймера, еще в 2007 году и сразу же представил его индустрии как прорывную молекулу. Промежуточные результаты второго исследования фазы I были представлены в марте 2015 г., в 2016 были опубликованы данные фазы Ib. FDA так впечатлили эти результаты, что исследований фазы II оно не потребовала, и Biogen их не проводил. В октябре 2019 года Biogen сообщил, что анализ большого объема данных показал снижение клинических ухудшений у пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера при приемах препарата в больших дозировках. В августе 2020 года FDA приняло заявку Biogen на получение лицензии на Aduhelm с приоритетным рассмотрением. Но в ноябре 2020 года созданная FDA комиссия из 11 экспертов не рекомендовала одобрения Aduhelm, указав на сомнительную эффективность и многочисленные «красные флаги», обнаруженные при анализе данных. Тем не менее, 7 июня 2021 года препарат получил одобрение FDA, став первым с 2003 года зарегистрированным ЛП от болезни Альцгеймера. С этого момента начался крах Aduhelm. После решения FDA из консультативного комитета ведомства вышли сразу трое – доктор медицины, клинический невролог клиники Mayo Дэвид Кнопман, доктор медицины, профессор неврологии в медицинской школе Вашингтонского университета Джоэл Перлмуттер и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Аарон Кессельхайм. «Я не думал, что рекомендации комитета будут проигнорированы», – заявил Кессельхайм, назвавший решение FDA «вероятно, худшим в новейшей истории США». Дэвид Кнопман также был оскорблен отношением FDA: «Я понимаю, что консультативные комитеты являются совещательными, но вся история одобрения Aduhelm выглядит крайним неуважением к членам комитета». В июне 2021 года FDA публикует протокол одобрения препарата, из которого следует, что и в самом ведомстве были разногласия: часть отделов управления высказывалась за обычный способ одобрения препарата (после проведения всех КИ, доказательства безопасности и эффективности), другие выступали за ускоренную процедуру, но при условии последующего проведения дополнительных КИ. В июле того же года руководитель FDA Стивен Хан начал расследование взаимодействия своих сотрудников с компанией Biogen. Тем не менее, Aduhelm вышел на рынок, обещая компании невероятную прибыль: годовой курс терапии составлял $56 тыс. При такой цене Biogen к концу 2031 года мог бы заработать на Aduhelm около $12 млрд. Но скандал, сопровождавший вывод препарата на рынок, в сочетании с очень высокой стоимостью, привел к тому, что уже к концу 2021 года цену на Aduhelm пришлось снизить вдвое. В январе 2022 г. Medicare и Medicaid сообщили об ограничении покрытия стоимости Aduhelm до $28 тыс., сославшись на «сногсшибательную цену лекарства». А в апреле они решили уже полностью ограничить возмещение расходов на терапию препаратом из-за недоказанной эффективности и слишком высокой стоимости. Biogen вынуждена была прекратить исследование, которое должно было помочь в сборе реальных данных об использовании препарата в США, а месяц спустя вообще отказалась от продаж препарата. Эта история стоила главе Biogen Мишеля Вунатсоса и двум членам правления их постов. А спустя 2 года после скандальной регистрации, в марте 2023 года, FDA покинул и глава отдела по неврологическим препаратам Билли Данн, принимавший участие в регистрации Aduhelm. Его заподозрили в тесном сотрудничестве с Biogen, эти отношения даже рассматривали федеральные следователи. Отставка Данна, по мнению аналитиков, повлияла на всю отрасль и замедлила процесс регистрации других препаратов. В мировом здравоохранении болезнь Альцгеймера – одна из самых дорогих нозологий: по данным ВОЗ, в 2019 расходы на лечение пациентов во всем мире превысили $1,3 трлн, и, по подсчетам The Lancet, к 2030 году эти расходы удвоятся. Болезнь Альцгеймера занимает седьмое место среди основных причин смертности в США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США болезнь диагностирована у 6 млн американцев. В России 1,8 млн человек с болезнью Альцгеймера, по данным РНИМУ имени Пирогова. Исследования Университета Аль-Кудс показывают, что к 2050 году число людей с БА в мире увеличится до 152 миллионов. При этом все еще нет ни научного консенсуса относительно причин возникновения болезни Альцгеймера, ни способов лечения. Фармкомпании активно работают над этой проблемой: к маю 2022 года было известно о 172 клинических исследованиях 143 препаратов от БА. На фазе III находился 31 препарат, 82 – в процессе фазы II, ещё 30 – на начальной стадии исследований. Спонсорами 68% исследований выступают фармкомпании. Например, Eli Lilly с 2020 года проводила клинические исследования моноклонального антитела с МНН donanemab, воздействующего на скопление бета-амилоида в мозге. В начале 2023 года FDA, видимо наученная историей с Aduhelm, отклонило ускоренное одобрение ЛС. Eli Lilly заявила, что уже во втором квартале 2023 года будет готов отчёт с результатами третьей фазы исследования и тогда компания подаст заявку на полноценное одобрение препарата. Roche работала над препаратом Crenezumab и даже получила в 2021 году статус прорывной терапии от FDA. Но препарат не показал эффективности среди пациентов с ранней стадией болезни Альцгеймера, и работа остановилась. Однако, в 2023 году компания вернулась к проблеме БА, решив на этот раз сосредоточиться на ранней диагностике болезни, заключив соглашение о сотрудничестве с Eli Lilly. Пытался решить проблему болезни Альцгеймера и Merck & Co. В декабре 2016 года их препарат Verubecestat, ингибитор бета-секретазы, проходил две фазы клинических испытаний 2/3, которые перешли в фазу 3. Но в феврале 2017 года компания приостановила испытания Verubecestat для пациентов средней тяжести, так как, по мнению независимой группы экспертов, у препарата «практически не оказалось шансов на положительный клинический эффект». Результаты испытания Verubecestat на пациентах с ранней стадией болезнью Альцгеймера ожидались в феврале 2019 года. Но в феврале 2018 года и они были прекращены после того, как комитет по мониторингу данных пришел к выводу, что положительный эффект препарата маловероятен. В 2022 году Merck & Co решила вернуться к разработкам лекарства от БА и заключила соглашение о совместной работе с Cerevance. Исследования в области болезни Альцгеймера касаются не только лечения, но и вспомогательной терапии. Так, Sage Therapeutics разрабатывает препарат, который мог бы помочь пациентам на ранней стадии болезни Альцгеймера улучшить когнитивные навыки и продлить им самостоятельную жизнь. Пристальное внимание к исследованиям в области лечения болезни Альцгеймера приводит не только к росту стоимости акций компании, но и к особому вниманию регуляторов. Так, Министерство юстиции США заподозрило Cassava Sciences в манипулировании результатами исследований их экспериментального препарата Simufilam для лечения БА и введении в заблуждение инвесторов. Cassava Sciences все обвинения отрицала, но в июле 2022 г. Минюст начал уголовное расследование. В январе 2022 г. FDA приостановило клинические исследования экспериментального препарата от БА Atuzaginstat компании Cortexyme. Причины решения регулятора неизвестны, но акции компании за 4 недели упали на 52%. Cortexyme заявил, что немедленно реализует программу снижения затрат и сосредоточится на разработке нового препарата для лечения БА – ингибитора гингипаина следующего поколения COR588. Работы над препаратом ведут и в России. В 2022 году «НоваМедика» (инвестиционный проект Роснано) разработала и зарегистрировала инновационный комбинированный препарат, объединяющий молекулы донепезила и мемантина. Это первая подобная комбинация не только на российском рынке, но и в ЕАЭС, и Европе, хотя молекулы и ранее применялись в терапии БА. ФИЦ Биотехнологии РАН совместно с “Р-Фарм” в декабре 2022 года сообщили о разработке инновационного препарата для лечения сразу нескольких нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Основа препарата – растительная структура природных алкалоидов эбурнамина, выделенная из барвинка. Авторы разработки говорят об универсальности ЛП при терапии БА, а также депрессий, ДЦП, аутизма, рассеянного склероза. Несмотря на огромные финансовые, а часто и репутационные потери ни одна компания не отказалась от попыток разработать препарат от болезни Альцгеймера. Даже Biogen, теперь в сотрудничестве с Eisai, вернулся к разработке препарата для лечения ранних стадий болезни Альцгеймера, и в начале 2023 года получила одобрение FDA. Социальная значимость болезни, готовность рынка принять практически любой препарат и отсутствие реальных конкурентов делают эту нишу невероятно привлекательной для всех участников фармацевтического рынка. gxpnews