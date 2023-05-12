«Инвитро» занял половину российского рынка КИ в 2022 году

В 2022 году из примерно 750 многоцентровых клинических исследований, на которые выдал разрешение Минздрав и которые находились в процессе выполнения, на конец года «Инвитро» принял участие в 349 активных проектах, рассказали Vademecum в холдинге. Ключевые профили исследований – онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, неврология, сахарный диабет и рассеянный склероз.

«Инвитро» вышел на рынок клинических исследований в качестве централизованной лаборатории в 2003 году. В активе холдинга – семь лабораторных комплексов, включая пять в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и Самаре, а также два – в Казахстане и Беларуси. Выручка от проведения КИ может составлять до пятой части прибыли компании, которая в 2021 году оценивалась в 38 млрд рублей.

Помимо лекарств, «Инвитро» с 2009 года проводит клинические исследования медизделий. С начала лета 2021 года услуги предоставляет лаборатория в Санкт-Петербурге, а с весны 2022-го – в Новосибирске. В августе 2022 года холдинг начал предоставлять услуги совместных клинических исследований медизделий в России и Казахстане по правилам ЕАЭС для производителей, заинтересованных в выводе изделий на рынок Казахстана. Заказчиками выступают как отечественные компании по производству медицинских изделий для диагностики, так и крупные зарубежные корпорации. В настоящий момент департамент клинических исследований группы компаний ведет более 280 проектов, еще 100 запросов на КИ – в обработке.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. Всего холдинг объединяет 1,9 тысячи медицинских офисов в пяти странах и семь лабораторных комплексов, которые каждый день выполняют более 1 млн исследований. В портфель компании также входят диагностические центры, медицинские клиники, работающие в сегменте амбулаторно-поликлинического звена, и ветеринарная компания Vet Union.

По данным Vademecum, по итогам 2022 года общее число выданных разрешений на проведение КИ в России снизилось на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. Основная причина – пауза в проведении исследований со стороны крупнейших спонсоров исследований – международных фармкомпаний – из-за приостановки деятельности в России и постепенный уход международных контрактно-исследовательских организаций с российского рынка.

Фото: invitro.ru

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