Правительство расширило льготные условия кредитов для производителей лечебного питания

Изменения внесены в постановление №1528 от 29 декабря 2016 года о федеральном софинансировании кредитов производителям различной продукции. Средства инвестиционного льготного займа могут быть направлены на реконструкцию, модернизацию и техническое переоборудование производственных мощностей.

Юрлицам, занимающимся лечебным и энтеральным питанием для пациентов с орфанными и другими тяжелыми заболеваниями, увеличат размер федеральной компенсации недополученных доходов с 70% до 100% от ставки ЦБ, если кредит взят позже 1 декабря 2022 года. Такое питание необходимо лежачим больным, пациентам с туберкулезом, онкологией, сахарным диабетом.

Кроме того, компаниям – производителям молочного питания для детей теперь разрешили пролонгировать действующие кредитные договоры до 12 лет (ранее до 8 лет).

Новые условия кредитов – часть политики импортозамещения. По данным премьер-министра Михаила Мишустина, только седьмая часть лечебного специализированного питания выпускается в России, поэтому необходимо расширить существующие мощности. «Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств», – прокомментировал он.

С начала 2022 года правительство вводит различные льготы для кредитования на фоне санкционного давления. С мая, например, действует специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции.

А в декабре стало известно, что Минпромторг разрабатывает программу субсидирования льготного кредитования для отечественных производителей фармсубстанций. Ожидается, что размер ставки составит около 5%, верхний предел для заемного финансирования – порядка 100 млрд рублей, а максимальный срок кредита – 15 лет. За счет программы планируется импортозаместить более 145 наименований фармсубстанций, необходимых для создания социально значимых лекарств.