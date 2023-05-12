Верховный суд разъяснил правила приема препаратов за рулем

Верховный суд уточнил, за какие лекарства водители могут остаться без прав. Он признал законным решение по делу автомобилиста, который принял психотропный препарат. Водителя оштрафовали и лишили прав на 1,5 года.

Верховный суд России счел доводы нижестоящих судов аргументированными и обоснованными и не удовлетворил жалобу водителя. Автомобилиста в июне 2020 года остановили сотрудники Госавтоинспекции. Проверка на алкотестере показала, что водитель трезв, однако по результатам медицинского освидетельствования в наркодиспансере выяснилось, что водитель употребил «Пировалерон». Вещество входит в состав препаратов для лечения хронической усталости и апатии, пишут «Известия».

На водителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ). Мировой суд Санкт-Петербурга признал его виновным, назначил штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил прав на 1,5 года. Автомобилист попытался оспорить вердикт в вышестоящих инстанциях. В качестве довода он сослался на постановление Конституционного суда России, признавшее примечание к ст.12.8 КоАП РФ не соответствующим конституции.

Этим документом суд постановил, что «до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарственные препараты, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности». Однако кассационный суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. В итоге автомобилист подал жалобу в Верховный суд.

Верховный суд отметил, что постановление Конституционного суда, на которое ссылается автомобилист, касается случаев, когда в организме водителя «обнаруживаются входящие в состав лекарственных препаратов вещества, не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам, но могущие ухудшать его внимание и реакцию». «Пировалерон» же включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю.

В июле 2022 года Госавтоинспекция выступила с инициативой составить реестр лекарственных препаратов, под воздействием которых нельзя управлять автомобилем. Также там предложили после создания такой базы наносить на упаковки лекарств соответствующие наклейки, предупреждающие автолюбителей.

В ноябре того же года Конституционный суд признал неконституционной норму КоАП РФ, которая позволяла привлекать к ответственности водителей в состоянии «лекарственного» опьянения без определения его критериев. Поводом для проверки стал запрос Салехардского городского суда, который обнаружил неопределенность в законе.

Месяц спустя МВД разместило проект поправок в ст.12.8 КоАП РФ, позволяющих наказывать водителей за употребление лекарственных средств, которые не относятся к этиловому спирту, наркотикам или психотропным веществам. За это предлагается штрафовать или лишать прав.

Фото: ru.123rf.com

Артем Косенок

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