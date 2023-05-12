«ПСК Фарма» увеличила объем производства на 18% в первом квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года биофармацевтическая «ПСК Фарма» на 18% нарастила натуральный объем производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компания обеспечила поставку 1 млн упаковок лекарственных препаратов (ЛП), сообщает пресс-служба «ПСК Фарма».

В своем сообщении пресс-служба ссылается на отчет Росстата и аналитиков RNC Pharma. Так, за первые три месяца года зафиксировано снижение темпов натурального производства как ЛП, так и медицинских изделий. Несмотря на это, отмечается увеличение производства медикаментов из перечня ЖНВЛП. К таким производителям относится «ПСК Фарма»: портфель компании на 80% сформирован из социально значимых ЛП.

В пресс-службе компании прирост производства объясняют популярностью сегмента ингаляционных препаратов, в частности для терапии астмы и ХОБЛ. «Конъюнктура рынка меняется, и российские препараты становятся гарантом национальной лекарственной безопасности. Работа на опережение, проактивность фармпроизводителей позволяет застраховать от риска дефицита в связи с уменьшением рыночной активности западных компаний», – заявила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

В феврале 2023 года «ПСК Фарма» получила регудостоверение на «Апрепитант ПСК» – второй препарат из фармакотерапевтической группы ЛП, применяемых для предотвращения острой и отсроченной тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией.

gxpnews