Датская Zealand Pharma заявила о конкурентоспособности своего ЛП от ожирения

Датский фармпроизводитель Zealand Pharma сообщил о промежуточных результатах второй фазы исследований своего экспериментального препарата, предназначенного для лечения ожирения. В среднем препарат под кодовым названием BI 456906 смог снизить вес испытуемых на 15% в течение 46 недель, сообщается на сайте компании.

По данным аналитических компаний, приведенным в сообщении Zealand Pharma, колоссальный спрос в США на такие препараты для снижения веса (изначально – противодиабетические), как Wegovy и Ozempic от Novo Nordisk, а также Mounjaro от Eli Lilly, предполагает одновременный оборот не менее 10 продуктов-конкурентов с годовым объемом продаж до $100 млрд.

Препарат для снижения веса от Zealand Pharma вводится еженедельно посредством инъекции. Как и препараты-конкуренты, BI 456906 действует путем снижения активности гормона кишечника под названием глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), который участвует в регулировании аппетита и потребления пищи. Но, в отличие от препаратов Novo Nordisk, BI 456906 дополнительно блокирует гормон кишечника под названием глюкагон, усиливая эффект.

О планах по разработке препарата для борьбы с диабетом и лишним весом Zealand Pharma заявляла еще в 2013 году. Тогда предполагалось, что компания будет сотрудничать в этом вопросе с Eli Lilly.

gxpnews