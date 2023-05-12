Минздрав одобрил противоопухолевый ЛП от «Аксельфарм»

Минздрав одобрил препарат «Бозутиниб» от компании «Аксельфарм» для лечения хронического миелолейкоза c наличием филадельфийской хромосомы. Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.

«Бозутиниб» принадлежит к классу ингибиторов киназ. Препарат ингибирует патологическую киназу Bcr-Abl, обусловливающую развитие хронического миелолейкоза (ХМЛ). Среди перечисленных побочных явлений: желудочно-кишечные кровотечения, нарушения сердечного ритма, отек легких, панкреатит и некоторые другие. По данным реестра, производитель препарата – ООО «ОнкоТаргет». Препарат применяют в двух дозировках: 100 и 500 мг.

В российском реестре клинических исследований зафиксировано три испытания препарата «Бозутиниб». Все они инициированы отечественными компаниями и оценивают биоэквивалентность. Сравнение в исследованиях проводят с оригинальным препаратом «Бозулиф». Препарат, по данным компании Pfizer, чаще применяется в качестве второй и третьей линий химиотерапии ХМЛ.

Ранее Собянин сообщал, что в 2022 году в Москве выросло производство противоопухолевых препаратов: выпущено 2,3 млн упаковок, что на 5% больше, чем в 2021-м. Общая стоимость противораковых лекарственных средств составила 33,6 млрд рублей (рост 13,9%).

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