BioNTech: «коронавирусная» технология мРНК имеет потенциал в лечении онкозаболеваний

Научный журнал Nature опубликовал исследование, результаты которого показывают, что персонализированное лечение на основе мРНК, разработанное компанией BioNTech для борьбы с COVID-19, имеет потенциал в лечении онкозаболеваний.

Так, результаты первой фазы испытаний на людях показали, что у половины из 16 испытуемых, перенесших операцию по удалению опухоли, появились Т-клетки, которые потенциально могут распознавать и останавливать повторное развитие раковых клеток, говорится в статье.

«Эти данные чрезвычайно многообещающие, и они обеспечат основу для запланированного дальнейшего клинического испытания», – говорится в источнике.

Испытание было сосредоточено на лечении протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (более 90% из всех случаев рака поджелудочной железы). Всего около 10% пациентов остаются в живых в течение двух лет после постановки диагноза. Среди восьми участников исследования, у которых был выявлен иммунный ответ, через 18 месяцев после операции не было обнаружено признаков рецидива рака, в то время как средний период до начала развития рецидива среди неответивших составил примерно 13,4 месяца.

На фоне снижения спроса на противокоронавирусные препараты BioNTech объединила усилия в разработке противораковых лекарств, подписав соглашение с китайской компанией DualityBio.

gxpnews