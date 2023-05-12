Минздрав одобрил отечественный аналог противоэпилептического «Сабрила»

Минздрав РФ одобрил первый российский препарат на основе вигабатрина для купирования приступов эпилепсии – «Инфира» от санкт-петербургской компании «Фармпроект». Это отечественный аналог препарата «Сабрил» от французской Sanofi, не зарегистрированного в РФ и закупаемого регионами по заявкам.

Лекарство применимо как у взрослых пациентов, так и детей, оно выпускается в форме таблеток и гранул для приготовления раствора. Его действие заключается в подавлении повышенной возбудимости нейронов, провоцирующей судороги.

В конце 2022 года компания «ПСК Фарма» вывела на рынок первое отечественное противоэпилептическое средство на основе лакосамида. До этого с 2009 года в арсенале врачей был только зарубежный препарат «Лакосамид».

gxpnews