Общая выручка Charles River выросла на 12,6% по сравнению с прошлым годом

Выручка компании превзошла оценки Уолл-стрит по прибыли в первом квартале и составила 1,03 миллиарда долларов, что больше на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – 913,9 миллиона долларов.

Продажа бизнеса по производству птичьих вакцин в декабрь 2022 года снизила заявленный рост выручки на 2,5%. Влияние пересчета иностранной валюты снизило заявленный рост выручки на 2,1%. Без учета влияния этих статей, органический рост выручки на 15,4% был обусловлен бизнес-сегментами Discovery and Safety Assessment (DSA) и Research Models and Services (RMS).

«У нас было хорошее начало года с сохранением здорового спроса и ценовой среды в нашем сегменте DSA, что привело к лучшим, чем ожидалось, результатам первого квартала<…>. В связи с изменением макроэкономических факторов и беспрецедентным уровнем биомедицинских исследований, имевшим место за последние несколько лет, тенденции спроса нормализуются до допандемического уровня. Однако эти тенденции в сочетании с нашими сильными финансовыми показателями в первом квартале продолжают придавать нам уверенности в наших финансовых прогнозах на 2023 год», сказал Джеймс Фостер, председатель, президент и главный исполнительный директор компании.

Выручка сегмента RMS составила 199,8 миллиона долларов в первом квартале 2023 года, увеличившись на 13,2% по сравнению с прошлым годом. Доход от сегмента DSA составил 662,4 миллиона долларов в первом квартале 2023 года, увеличившись на 21,7%. Выручка производственного сегмента составила 167,3 миллиона долларов, что ниже на 13,4% по сравнению с доходами аналогичного периода прошлого года – 193,1 миллиона долларов.

В связи с высокими показателями прибыли, компания изменила свои прогнозы на 2023 год в целом и ожидает общегодового роста выручки в 2%-4,5%, доходов в 5%- 7,5%.

В начале 2023 года Charles River заключила партнерское соглашение с южнокорейской биофармацевтической компанией Rznomics для разработки и производства вирусных векторов для генной терапии рака печени.

gxpnews