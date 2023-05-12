Выручка Teva за первый квартал 2023 года составила $3,7 млрд

Teva сообщила, что отсутствие прибыли в первом квартале привело к падению стоимости акций компании. Производитель рассчитывает на три своих препарата для стимулирования будущего роста: AUSTEDO , AJOVY и UZEDY , а также за счет снижения себестоимости производства, обусловленного усовершенствованием цепочки поставок и упрощением некоторых элементов инфляционного давления.

«Выручка за первый квартал достигла 3,7 млрд долларов США, что означает увеличение на 4% в местной валюте по сравнению с первым кварталом 2022 года. Мы видели рост во всех регионах — в Европе наблюдается солидный рост на 9%, на международных рынках — на 8%, а в Северной Америке — на 2%», сообщил Ричард Фрэнсис, президент и главный исполнительный директор Teva.

Фрэнсис, ставший руководителем компании в конце 2022 года, указал на оригинальный препарат Austedo для лечения болезни Хантингтона, препарат от мигрени Ajovy и вскоре выходящий на рынок препарат от шизофрении Uzedy, на которые компания возлагает большие надежды .

«Нас следует оценивать и понимать не только как компанию по производству дженериков», — сказал Фрэнсис – «У нас очень недооцененный инновационный поток, к которому я пытаюсь привлечь внимание людей. Поэтому мы собираемся максимизировать эту часть нашего бизнеса и максимизировать эти возможности». Тем не менее, по его словам, Teva сохранит значительный бизнес по производству дженериков, который поможет погасить долги компании.

Teva также опубликовала прогнозы на 2023 год, так доходы компании составят от 14,8 до 15,4 млрд долларов, скорректированная EBITDA расчитанна на 4,5–4,9 млрд долларов США, разводненная прибыль на акцию не по GAAP в размере 2,25–2,55 долл. США и свободный денежный поток от 1,7 до 2,1 миллиарда долларов.

Проблемы с повышением прибыли у компании начались после того, как госрегуляторы США отозвали патент на оригинальный препарат от рассеянного склероза Copaxone.

gxpnews