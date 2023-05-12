Ивосидениб от Servier одобрен в Европе для лечения тяжелых онкопациентов

Европейская комиссия разрешила для медицинского применения препарат на основе ивосидениба от Servier, который стал первым одобренным в Европе ингибитором IDH1. Его будут применять в качестве таргетной терапии по двум показаниям: в комбинации с азацитидином для терапии взрослых пациентов с впервые диагностированным острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) с мутацией изоцитратдегидрогеназы-1 IDH1 R132, которым не показана стандартная химиотерапия, и в режиме монотерапии для лечения местнораспространенной или метастатической холангиокарциномы с мутацией в гене IDH1.

Оба случая, при которых разрешен ивосидениб, являются крайне тяжелыми. ОМЛ – самый распространенный тип острых лейкозов, поражающих взрослых – характеризуется быстрым прогрессированием. Двухлетняя выживаемость пациентов в возрасте 75 лет и старше ниже 10%. Не менее опасна холангиокарцинома (рак желчных протоков), при которой пятилетняя выживаемость составляет всего 9%, а при метастазировании – 0%.

Ивосидениб получил статус орфанного препарата ввиду наличия видимого эффекта у пациентов с холангиокарциномой и ОМЛ по сравнению с другими доступными вариантами лечения. По словам вице-президента по международным медицинским вопросам и поддержке пациентов группы Servier Арно Лаллуэта, “прогноз для пациентов с этими заболеваниями чаще всего был неблагоприятным”. Он надеется, что с одобрением ивосидениба у онкопациентов появится шанс приблизиться к ремиссии.

Ранее, в 2021 году, для терапии тех же состояний ивосидениб от Servier одобрило FDA. Заявка была рассмотрела в ускоренном режиме ввиду отсутствия эффективных методов лечения. Заявку на регистрацию препарата в Европе компания подала в 2022 году.

gxpnews