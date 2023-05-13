Профильный комитет Сената США потребовал от производителей инсулина сохранять доступные цены

Комитет Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP) организовал в среду, 10 мая, совещание, на которое пригласил трех производителей инсулина, а также представителей Управления по предоставлению льгот в аптеках (Pharmacy benefit management, PBM). Конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин потребовал от собравшихся сохранять доступность препаратов против диабета, сообщает Fierce Pharma.

По информации производителей (Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi), несмотря на то, что в начале 2023 года все три из них снизили цены на инсулиновые препараты примерно на 70%, конечная стоимость все еще сильно зависит от решения PBM по поводу прейскурантных цен. Марквейн Маллин в ответ на это назвал PBM «лисой, охраняющей курятник» и заметил, что сложившаяся ситуация «не работает на Америку».

В ходе совещания все три руководителя фармацевтических компаний пообещали «сохранить доступность своих препаратов», включая препарат Mounjaro (тирзепатид) от Eli Lilly после его потенциального одобрения как средства для снижения веса.

gxpnews