Вакцина «ГамТБвак» от туберкулеза находится на завершающей стадии КИ

Противотуберкулезная вакцина «ГамТБвак», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, находится на завершающей стадии клинических исследований. Об этом в четверг сообщила директор Департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко.

«Хочу отметить вакцину для повторной вакцинации подростков и взрослых от туберкулеза. Это один из вариантов такой вакцины, разработанной в Центре имени Гамалеи, которая будет востребована не только у нас в стране, но и в мире (вакцина „ГамТБвак”). Вакцина сейчас на завершающей стадии клинических исследований, которые должны завершиться в течение двух лет», – приводит пресс-служба Минздрава России слова Астапенко на третьей выездной сессии ПМЭФ в 2023 году в Абу-Даби.

Астапенко добавила, что еще одна вакцина от туберкулеза разработана по другой технологии в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге. Препарат будут вводить интраназально, сейчас начинаются клинические исследования этой вакцины, уточнила она.

По ее словам, в России также завершаются клинические исследования еще одной разработки центра – противомикробного препарата «Фтортиазинон», активного против широкого спектра бактерий и не вызывающего формирования устойчивости. «Регистрация [„Фтортиазинона”] станет важным шагом в сдерживании такой острой на сегодня проблемы, как распространение устойчивости к противомикробным препаратам», – приводит цитату Астапенко пресс-служба.

Ранее Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество ускорить разработку новых вакцин от туберкулеза. В ходе своего выступления на Давосском форуме он сообщил о планах создания совета, который занялся бы решением этой задачи.

gxpnews