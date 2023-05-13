Минздрав Японии разрешил продажу лекарств для медикаментозного аборта

Фармацевтический совет японского минздрава одобрил препарат MeFeego Pack – таблетки для медицинского аборта, производимые британской фармацевтической компанией Linepharma, ЛП сочетает в себе мифепристон и мизопростол. До этого в стране был доступен только хирургический аборт.

В 2020 году, по данным Минздрава Японии, было сделано 145 340 абортов – это на 7,3% меньше, чем в предыдущем году. В 2021 году на прерывание беременности пошли лишь чуть больше 126 тысяч жительниц Японии. Это объясняют не только распространением современных и более удобных средств контрацепции, но и общим сокращением случаев беременности. Уполномоченным врачам разрешено проводить аборты только в случаях, если беременность наступила в результате сексуализированного насилия или если беременность угрожает здоровью матери по физическим или экономическим причинам.

ЛП будет стоить 100 тысяч иен, что составляет около $740 по текущему курсу, стоимость хирургического аборта аналогическая. Принимать абортируемый препарат в Японии разрешено только в гинекологических больницах.

GxP News ранее выпустил материал о ситуации с абортами в США: здесь таблетки для прерывания беременности нельзя продавать в 13 штатах, где действует полный запрет на аборты, еще в 15 доступ к препаратам ограничен. По оценке института репродуктивного здоровья Guttmacher, суммарно минимум 26 штатов США, особенно традиционно консервативные штаты юга и среднего запада, могут принять решение о полном или почти полном запрете абортов.

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