Госдума предлагает маркировать ветеринарные ЛП наравне с фармацевтическими

Ветеринарные лекарства в России следует маркировать наравне с фармацевтическими препаратами. Такое мнение высказал в пятницу на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) депутат Госдумы Сергей Лисовский.

“У нас очень большие проблемы с ветеринарными препаратами. Особенно сейчас, когда допуск на рынок в связи с сегодняшней международной ситуацией добросовестных производителей, зарубежных в том числе, он ограничен. И здесь, конечно, надо наводить порядок, как было в системе фармы. Мы видим, насколько эффективна маркировка. Мы предлагаем все-таки, чтобы у нас и ветеринарная продукция, ветеринарные лекарства тоже были в системе маркировки”, – сказал он.

Ранее ветеринарные производители разработали проект, вводящий в отрасль понятие «дефектура». Они предлагают также создать список значимых лекарств, попадающих под риск дефицита. Партии таких ЛП можно будет ввозить в иностранной упаковке, а также освобождать их от ряда других регуляторных требований.

gxpnews