Доходы Novavax снизились 9 раз и составили 81 млн долларов за I квартал 2023 года

Общий доход компании за первый квартал 2023 года составил 81 миллион долларов, что в почти 9 раз меньше показателей аналогичного периода 2022 года, выручка компании также снижена на 65 млн долларов. Компания объявняет показатели с формирующейся сезонной моделью спроса на вакцины против COVID-19.

Однако, сам производитель спрогнозировал намного более высокую выручку в 2023 году, чем ожидали Уолл-стрит, и объявил о планах сократить четверть своей рабочей силы, в целью сократить расходы и акции компании поднлись на 40%.

“Сокращение нашей рабочей силы было трудным решением, но мы считаем, что необходимо лучше согласовать нашу инфраструктуру и масштабировать ее с учетом эндемичных возможностей COVID” , сообщил Джон С. Джейкобс , президент и главный исполнительный директор Novavax.

Расходы на исследования и разработки Novavax в первом квартале 2023 года составили 247 миллионов долларов США, что на 136 млн меньше затрат за аналогичный период в 2022 году. Снижение в основном связано с сокращением клинических и производственных расходов.

Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) за первый квартал 2023 года составили 113 миллионов долларов США, что на 17 млн доллдаров больше, чем в I квартале 2022 года. Увеличение связано с расширением коммерческих операций компании по продажам в Европе и коммерческими инвестициями в подготовку к вакцинационным кампаниям осенью 2023 года.

Чистый убыток производителя за первый квартал 2023 года составил 294 миллиона долларов, в прошлом году аналогичный период принес чистую прибыль в 203 млн долларов.

Джон С. Джейкобс был назначен президентом и главным исполнительный директор Novavax в начале 2023 года, когда экс главный исполнительный директор Стэнли Эрк ушел в отставку.

gxpnews