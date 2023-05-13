Двум бизнесменам в Перми могут назначить до 9 лет тюрьмы за продажу технического кислорода клиникам

Потерпевшими по делу признаны восемь государственных медорганизаций, в том числе из Перми, Березников, Соликамска, Краснокамска и Чусового.

По версии следствия, с 16 июля по 15 октября 2021 года Шашмурин и Фукалов закупили жидкий технический кислород в ПАО «Метафракс Кемикалс» и ООО «Электротяжмаш-Привод», после чего поставили его в клиники Пермского края под видом медицинского. Предприниматели якобы предоставили больницам ложные сведения о производителе, указав вместо названных компаний ООО «КриоГаз». Также фигуранты представили копии аналитических паспортов на жидкий медицинский кислород. Всего в региональные больницы было отгружено 70,1 тонны кислорода. Вся продукция не была включена в Госреестр лекарственных средств РФ.

Следствие считает, что Олег Шашмурин руководил процессом и контролировал доставку, распределение и хранение технического кислорода в цистернах, а Сергей Фукалов занимался тем, что заключал госконтракты.

По словам адвоката обвиняемых, они возместили причиненный ущерб. После некоторых процедур в Пермском краевом суде по вопросам о территориальной подсудности было принято решение, что дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми.

АО «Метафракс Кемикалс» зарегистрировано в Губахе (Пермский край) в 1993 году. Компания принадлежит АО «Метахолдинг». Согласно СПАРК-Интерфакс, «Метафракс Кемикалс» в 2021 году выручила 31,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 13,7 млрд рублей. ООО «Электротяжмаш-Привод» зарегистрировано в 2008 году в Москве. Организация на 5% принадлежит Александру Оксману и на 95% – «Файберлайн Корпорейшн». Выручка ООО «Электротяжмаш-Привод» в 2021 году составила 4 млрд рублей, чистая прибыль – 213,8 млн рублей.

ООО «КриоГаз» зарегистрировано в Перми в 2010 году. Юрлицо принадлежит Людмиле Большаковой. В 2021 году компания выручила 9 млн рублей, чистая прибыль составила 3,38 млн рублей.

В Перми также продолжается расследование дела в отношении фактического руководителя ООО «Медлайт» из Челябинска Станислава Чалкова. Его обвиняют в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве. В ноябре 2020 года Финансово-хозяйственное управление Пермского края заключило с компанией госконтракт на поставку средств индивидуальной защиты на сумму 366,9 млн рублей, однако медики, после того как получили медизделия, распознали подделку.