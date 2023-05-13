Минздрав потратил почти весь бюджет закупок препаратов для пациентов с ВИЧ

К началу мая центр лекобеспечения заключил контрактов на поставку антиретровирусных препаратов на 30,3 млрд руб. Всего на эти цели предусмотрено около 32 млрд руб. В то же время, по расчетам Коалиции по готовности к лечению, в 2023 году могут быть обеспечены только треть нуждающихся в терапии.

Общественное движение «Международная коалиция по готовности к лечению» проанализировало закупки антиретровирусных (АРВ) препаратов в 2022 году и выяснило, что часть поставленных лекарств в прошлом году могла быть оплачена за счет бюджета 2023 года (отчет есть в распоряжении «ФВ»). По расчетам коалиции, речь идет о сумме в 8,6 млрд руб., которая была потрачена примерно на 118,4 тыс. курсов препаратов. За счет этой «добавки» удалось добиться охвата лечением 74% от общего числа пациентов, стоящих на диспансерном учете, говорится в отчете движения. Чтобы остаться на этом уровне, необходимо еще 20 млрд руб.

Грозит ли дефицит лекарств

По подсчетам коалиции, в 2022 году за счет государства закуплено лекарств для 592 906 человек, живущих с ВИЧ. Большая часть оплачена за счет федерального бюджета ­– 38,6 млрд руб., регионы потратили 3,8 млрд руб., федеральные медцентры – 0,14 млн руб.

За счет средств, выделенных на 2022 год, Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) закупил лекарств на сумму 30 млрд руб. Однако в середине прошлого года центр заключил еще контракты на 8,6 млрд руб., которые должны были быть оплачены за счет средств 2023 года. Коалиция по готовности к лечению изучила документы, размещенные на сайте госзакупок, и выяснила, что поставки в основном были завершены в течение 2022 года. Авторы отчета полагают, что таким способом Минздрав пытался предотвратить разрыв в цикле поставок и, соответственно, дефицит АРВ-препаратов.

Перебои в поставках АРВ-препаратов могли начаться к концу 2022 года из-за существенного снижения объема закупленных курсов в 2021 году: по расчету коалиции, они снизились тогда на 24%.

В текущем году проблема обеспечения пациентов антиретровирусными препаратами может возникнуть вновь. По данным ФЦПиЛО, на 11 мая 2023 года заключено контрактов на сумму 30,3 млрд руб. Общий годовой бюджет программы закупок препаратов для пациентов с ВИЧ составляет около 32 млрд руб., точная цифра в ФЗ № 466 «О федеральном бюджете на 2023 год» не раскрыта.

Из 30,3 млрд руб. 13,5 млрд руб. приходится на долгосрочные контракты, заключенные в 2021 году, 8,6 млрд руб. — на контракты, заключенные в 2022 году на 2023 год, и 8,1 млрд руб. — это контракты, заключенные в 2023 году. Если предположить, что 8,6 млрд руб. были использованы в 2022 году, то в нынешнем пока обеспечено только 292 тыс. годовых курсов, этого хватит только для 36% пациентов, нуждающихся в лечении. Чтобы не допустить дефицита, необходимо выделить дополнительно 20 млрд руб., учитывая тот факт, что количество граждан с ВИЧ, вставших на диспансерный учет, могло вырасти в 2022 году. По состоянию на конец декабря 2021 года, по данным ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, на диспансерном учете стояло 803,8 тыс. человек. Данных за 2022 год нет.

Источник: Коалиция по готовности к лечению

Помимо выделения дополнительных средств деньги можно изыскать за счет экономии, если сделать закупки более рациональными, считают авторы отчета. Например, необходимо пересмотреть условия заключения долгосрочных контрактов. Впервые они были заключены в 2021 году. Сначала за счет них удалось снизить цену и увеличить объем поставок отдельных лекарств. Но затем это привело к стагнации и объема, и цены.

Так произошло, например, с долутегравиром, объем закупок которого снизился в 2023 году. Контракт на поставку этравирина действует до конца 2023 года. Патент на основное вещество истекает в июне 2023 года, уже зарегистрированы два дженерика, и цена препарата снизится. Однако в рамках долгосрочного контракта цена не менялась. Еще один пример – ралтегравир. Срок действия патента истек осенью 2022 года, другие госзаказчики закупают дженерики по более низким ценам. Так, оригинал стоит 306 руб. за таблетку, дженерик – 208 руб., а отдельным заказчикам удалось заключить контракт по цене 48 руб. за таблетку. При этом цена по долгосрочному контракту осталась прежней.

Источник: Коалиция по готовности к лечению

В коалиции подсчитали: если перезаключить контракт по самой низкой цене, то можно сэкономить 3,8 млрд руб., а если по цене ГРЛС, то 1,5 млрд руб.

Поэтому авторы отчета полагают, что необходимо отслеживать все возможные факторы, которые могут влиять на цену на протяжении всего срока действия контракта. Так, можно предусмотреть возможность увеличения объема поставок, перерегистрации цены, заключение контракта на срок не более, чем окончание срока действия патентной защиты.

Не всегда присутствие дженериков обеспечивает снижение цен. Например, в рамках одного контракта ФЦПиЛО поставлен воспроизведенный препарат и оригинал лопинавира/ритонавира с одинаковой ценой – 4538,4 руб. за упаковку (55 тыс. на пациента в год). Получается, что закупки лопинавира/ритонавира по-прежнему оказывают существенную нагрузку на бюджет, несмотря на присутствие дженерика.

По мнению Коалиции по готовности к лечению, закупки лопинавира/ритонавира и вовсе надо сократить, так как он рекомендован только в составе альтернативных схем лечения.

Источник: Коалиция по готовности к лечению

В Минздраве позднее сообщили, что обеспечат препаратами пациентов с ВИЧ. В ведомстве подчеркнули, что лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, находится на контроле.

Елена Калиновская

pharmvestnik