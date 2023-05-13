В России против COVID-19 запатентовали более 700 разработок

В России против COVID-19 с начала пандемии было запатентовано свыше 720 разработок. Из них 35 – это патенты на вакцины. Всего с начала пандемии в Роспатент поступило около 1,2 тыс. заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями.

С начала пандемии COVID-19 в России было запатентовано 722 изобретения для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Из них зарегистрировано 35 патентов на вакцины. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на статистику Роспатента.

Еще 112 патентов было зарегистрировано на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов — на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов — на дезинфицирующие технологии и 103 патента — на средства индивидуальной защиты.